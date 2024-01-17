Германия анонсировала военную помощь Украине на более чем 7 млрд евро, — Шольц

По словам немецкого канцлера, он и президент США Джо Байден едины в своем желании продолжать оказывать поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

После телефонного разговора с президентом США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, о предоставлении военной помощи Украине на сумму более 7 млрд евро. Об этом немецкий политик заявил в Х (бывший Twitter).

По словам Шольца, он и президент Байден едины в своем желании продолжать оказывать Украине поддержку, а в частности финансовую, гуманитарную и военную.

"Президент Байден и я согласны: мы хотим продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине. Сегодня я общался с ним по телефону. В 2024 году Германия предоставит военные товары на сумму более 7 миллиардов евро", — говорится в сообщении канцлера.

Кроме того, в Белом доме заявили, что во время разговора лидеры согласовали продолжение непоколебимой поддержки Украины в контексте ее борьбы с агрессией Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщали, что Байден не желает решительного поражения России в войне. Британский журналист Доминик Лоусон отмечает неуверенность, которую проявляют западные лидеры относительно дальнейшей военной поддержки Украины. На этом фоне выделяется более уверенная позиция Риши Сунака.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что партнеры будут продолжать поддерживать Украину в сопротивлении действиям российских оккупантов, не только предоставляя военное оборудование, но и обеспечивая обучение для ВСУ.