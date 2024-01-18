"Никогда не поздно помочь": в Минобороны уверены в поставках ракет Taurus для Украины

По словам замминистра Ивана Гаврилюка, немецкое вооружение помогло бы ВСУ поражать недоступные ранее объекты противника. Все благодаря их мощности и дальности полета.

Несмотря на то, что решение еще не было принято окончательно, Германия может предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение озвучил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.

В среду, 17 января немецкий Бундестаг не смог согласовать поставки вооружения в Украину и обсуждение вопроса должно будет продолжиться на следующей неделе, говорится в материале.

Представитель украинского Министерства обороны считает, что в результате все закончится благополучно и Киев получит немецкие ракеты.

"Германия и Франция возглавляют мощную коалицию по укреплению противовоздушной обороны Украины, и Taurus могут значительно усилить ее. Они способны поражать недоступные вражеские авиационные объекты, ракетные комплексы и склады боеприпасов. Они имеют большую дальность полета, чем другие крылатые ракеты, которые мы уже получили, а также устойчивы к вражеским системам радиоэлектронной борьбы", — заявил Иван Гаврилюк.

Отдельно заместитель министра обороны высказался по поводу того, сможет ли этот вид вооружения переломить ход войны в Украине. Он считает, что это было бы отличной помощью войскам, которые ежедневно защищают украинскую территорию от противника.

"Никогда не поздно помочь. Taurus помогли бы нашим войскам на поле боя, а также военно-воздушным силам в защите гражданской инфраструктуры. Однако говорить о переломе в войне пока рано", — подытожил Иван Гаврилюк.

Напомним, 15 января сообщалось, что в ФРГ обратились к канцлеру Олафу Шольцу касательно передачи Украине ракет Taurus. По словам лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, с помощью данного вида вооружения украинцы могли бы разрушить Крымский мост, который является важнейшим маршрутом снабжения оккупантов.

8 января сообщалось, что за поставки Украине ракет Taurus выступает также бывший президент Германии Йоахим Гаук. По его словам, не существует никакого международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии и поставки немецких крылатых ракет.