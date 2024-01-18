Больше "Скальпов" — меньше кораблей РФ: эксперты о тонкостях применения ракет SCALP EG

После дополнительных поставок украинским силам ракет SCALP EG российское командование должно быть готово к новым потерям. Эксперты отмечают, что в общем ПВО россиян плохо противостоит этому эффективному вооружению.

Франция решила передать Украине еще 40 крылатых ракет SCALP — средство, из-за которого россияне испытывают большие неприятности в Украине. Украинские военные быстро приспособились к применению этих ракет, эффективно применяя их на поле боя, а оккупанты, похоже, столкнулись с большими проблемами, так как не знают реальной дальности SCALP-EG. О тонкостях использования SCALP EG/Storm Shadow, что стали ужасом для россиян говорится в материале Defence 24.

Интеграция и эффективность

Уничтожения не последних по важности объектов россиян удивили даже западных специалистов, поскольку SCALP EG летит на дозвуковой скорости (около 0,8 Маха), а значит должны быть относительно легкой мишенью для многочисленных систем российской противовоздушной обороны.

Также интересно то, что украинские самолеты быстро были приспособлены для этих ракет. Предполагается, что этому способствовало использование пилонов, ранее снятых с самолетов RAF Tornado GR4.

Между тем есть некоторые ограничения в применении. Так украинские ВВС, вероятно, работают "в фоновом режиме", вводя координаты цели непосредственно в ракету перед запуском, а не из кабины пилота, как это можно сделать, например, на самолетах Rafale.

"Однако даже с этими ограничениями ракеты SCAL EG/Storm Shadow стали кошмаром для русских, которым остается только ждать момента, когда их что-то поразит", — отмечают обозреватели.

Дальнейшие шаги противника

После эффективных ударов по российским объектам в Крыму, в том числе поражения кораблей Черноморского флота РФ сигнал о появлении на Украине еще 40 ракет типа SCALP EG/Storm Shadow может очень сильно повлиять на то, как будут действовать российские вооруженные силы и, прежде всего, флот РФ.

Потери кораблей поставили перед ВС РФ вопрос, какую дальность имеют SCALP EG. Официально она составляет более 250 км, однако в реальности она, конечно, больше, утверждают эксперты. Кроме того, западное оружие обладает стелс-технологиями, поэтому некоторые устаревшие системы обнаружения россиян не могут вовремя зафиксировать полет ракет. Не сильно исправляют ситуацию системы РЭБ, так как ракеты обладают комбинированными системами наведения, в том числе инерциальными навигационными системами.

В итоге с получением новых ракет российское командование должно быть готово новым к потерям, поскольку SCALP EG могут поражать командные пункты (даже если они находятся в бункерах), скопления самолетов на аэродромах, критически важные объекты инфраструктуры (такие, как Керченский мост), а также корабли, стоящие в портах и судостроительных заводах.

"Единственный недостаток этих ракет заключается в том, что их слишком мало. Считается, что только у Франции их менее 400 единиц", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель ракетных систем MBDA Deutschland напомнил, что крылатые ракеты Taurus прошли испытания на эксплуатацию в экстремальных условиях, включая очень низкие температуры. Польские обозреватели, в связи с этим сообщили, что публикация появилась не случайно.

Однако 17 января стало известно, что Бундестаг отклонил предложение оппозиционеров о поставках этого вооружения Украине — 485 депутатов проголосовали "против".