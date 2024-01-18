Сбой в работе "Киевстар": в компании назвали сумму ущерба от кибератаки

В материнской компании мобильного оператора отметили, что финансовые потери были вызваны мерами по компенсации клиентам неудобств.

В результате масштабной хакерской атаки 12 декабря материнская компания украинского мобильного оператора "Киевстар" Veon понесла убытки на более чем 3 миллиарда гривен. Об этом пишет Reuters 18 января.

В компании заявили, что оценивают ущерб примерно в 3,6 миллиарда гривен (около 95 миллионов долларов США).

Сообщается, что финансовые потери были вызваны мерами, которые компания предприняла, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоями в работе.

Кибератака на "Киевстар": что известно

Напомним, 12 декабря в работе сетей "Киевстар" случился масштабный сбой, вслед за которым последовали проблемы с другими системами. Как стало известно, причиной послужила хакерская атака на ядро сети.

Спустя сутки поле хакерской атаки, клиенты оператора мобильной связи начали сообщать о возобновлении работы.

Кроме того, 15 декабря стало известно, что мобильный интернет "Киевстар" заработал, однако не везде. В компании заявили, что более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают.

Утром 20 декабря украинцы снова начали жаловаться на отсутствие связи и сбой в работе некоторых функций "Киевстар". В телекоммуникационной компании заявили, что сеть находится на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе.