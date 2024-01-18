Уничтожение самолета А-50 над Азовским морем может говорить о "подготовке" РФ к F-16, – СМИ

По мнению эксперта по вооружению Дэвида Хэмблинга, россияне идут на риск, чтобы повысить свои шансы поразить западные истребители, которые должна получить Украина.

Уничтожение самолета А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Воздушно-космических сил Российской Федерации над Азовским морем может быть связано с тем, что Москва готовиться к прибытию в Украину американских истребителей F-16. Об этом пишет Newsweek 18 января.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс отметил, что в последние недели появились "явные признаки" того, что Россия использовала свой А-50 вместе с ЗРК С-400 и С-500, а также ракетами большой дальности. По его словам, это более "агрессивный способ" использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

"На мой взгляд, это целенаправленная подготовка России к предстоящему прибытию F-16", — заявил Мертенс.

По мнению аналитика, россияне пытаются организовать битву в небе, оттесняя украинские ВВС как можно дальше, "при этом нанося как можно больше потерь в ожидании прибытия истребителей F-16".

Мертенс подчеркнул, что уменьшение количества А-50 и других систем раннего предупреждения сделает российские корабли в Черном море "очень уязвимыми для внезапных атак" низколетящих истребителей F-16.

К похожему выводу пришел Дэвид Джордан из Института авиации и космонавтики Фримена. По его словам, за действиями России стоит несколько причин, в том числе "желание иметь возможность отслеживать больше самолетов на территории Украины".

"Вполне вероятно, что россияне идут на риск, чтобы повысить свои шансы поразить F-16", — добавил эксперт по вооружению и военным вопросам Дэвид Хэмблинг.

Уничтожение российских самолетов над Азовским морем: что известно

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января сообщил, что вечером 14 января бойцы Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22.

По данным полковника ВСУ Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц", вместе с российским самолетом А-50 был ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко. Также погибли и другие члены экипажа, среди которых квалифицированные военные специалисты.

Спикер президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что что Кремль якобы не располагает данными о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты украинцами. Он порекомендовал журналистам обратиться за комментарием в Министерство обороны РФ.

Согласно отчету Института изучения войны от 16 января после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли повреждения воздушному командному пункту Ил-22, в РФ решили свернуть часть операций тактической авиации в районе Азовского моря.