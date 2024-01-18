Европарламент призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС: на Орбана увеличили давление

За резолюцию проголосовали 345 депутатов, 104 законодателя выступили против. В частности осудили "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей Европейского Союза".

Европейский парламент в четверг, 18 января, одобрил резолюцию, которая призывает наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за "нанесение ущерба демократии внутри страны". Соответствующее решение на еще один шаг приближает Евросоюз к приостановлению права голосования Будапешта в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, 345 депутатов проголосовали за соответствующую резолюцию, 104 законодателя выступили против. В частности члены Европарламента осудили "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей ЕС".

Наложил вето на помощь Украине: в резолюции раскритиковали действия Орбана

Кроме того, в резолюции раскритиковали Орбана за то, что в прошлом месяце он наложил вето на предоставление большей финансовой помощи ЕС Украине, в то время, когда Российская Федерация ведет полномасштабную войну против украинского народа.

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Также, как отмечают журналисты, в резолюции высказан призыв к еще одному шагу в процедуре обеспечения верховенства права, что в конечном итоге может привести к приостановлению голосования Венгрии в ЕС.

Соответствующий механизм наказания определен по Статье 7 общих положений Договора о Евросоюзе. По информации издания, он является "длительным и сложным", а это означает, что максимальное наказание — маловероятно в ближайшем будущем.

Отмечается, что принятая резолюция не является юридически обязывающей, однако она увеличивает политическое давление на Орбана перед предстоящим саммитом лидеров ЕС, запланированным на 1 февраля в Брюсселе. Во время него состоится еще одна попытка согласовать новую помощь для Украины.

Напомним, 17 января СМИ сообщили, что Виктор Орбан сигнализировал Евросоюзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы пойти на компромисс.

Ранее, 12 января, журналисты сообщили со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.