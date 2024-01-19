Подготовка к воздушному удару с F-16 идет по плану: победы будут уже в этом году, — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что все государства, которые пообещали предоставить истребители, выполнят свои обещания.

Первые успехи украинских пилотов на западных истребителях F-16 ожидаются уже в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты, инженеры, инфраструктура", — отмечает Кулеба.

По его словам, государства-партнеры, которые пообещали предоставить Украине F-16, выполнят свои обещания.

"Процесс продолжается, он занимает время, но все идет более-менее по плану. Я думаю, что в этом году мы будем иметь первые воздушные победы F-16 в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время глава МИД указал, что технология истребителей является крайне сложной, ведь изменения претерпит даже концепция управления воздушным боем.

F-16 для Украины

6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине до Нового года, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины.

Министерство обороны королевства также сообщало, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне. Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.

В октябре 2023 года министр обороны Дании выражал надежду отправить первую партию истребителей F-16 весной 2024 года.

Напомним, 4 января в США сообщили, что украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года.