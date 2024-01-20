Выдавали себя за Порошенко: россияне набирали наемников в "частную армию", — СМИ (видео)

В результате "общения" якобы с экс-президентом двое бойцов Интернационального легиона приехали в его офис в Киеве, где их не пропустили и заверили, что это был фейк. По информации журналистов, "розыгрыш" провели россияне "Вован и Лексус".

Российские провокаторы "Вован и Лексус" вышли на бойцов Интернационального легиона якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" для "революции в Украине". Об этом сообщает издание The Kyiv Independent после разговора с тремя членами спецподразделения, которые и стали жертвами "пранка" россиян.

"Порошенко" пытался выведать у бойцов информацию

Один из бывших бойцов Международного легиона Джон (имя изменено в целях безопасности) рассказал изданию, что в конце Zoom-встречи с "Порошенко", которая состоялась 9 января, все пошло "наперекосяк". По его словам, связь была плохая, а видео постоянно сбивалось.

"Его губы не совпадали с его словами. Некоторые из его жестов будто повторялись", — говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, Джон сомневался еще перед началом разговора, однако в течение встречи они только выросли, поскольку "Порошенко" расспрашивал о слабых местах на линии фронта, рекрутировании в Легион, военной зарплате и моральном духе войска.

Трое экс-бойцов Международного легиона считали, что "Порошенко" создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров.

"Оплата составит до 12 000 евро в месяц, что в несколько раз превышает их зарплату в Легионе", — отмечают журналисты.

Бойцов вербовали "бороться против администрации Зеленского"

В издании добавляют, что впоследствии тон разговора изменился. Сотрудник бойцов "на ломаном английском" назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и спросил: "Готовы ли вы остаться со мной, когда мы будем бороться против администрации Зеленского?"

Как уточняют журналисты, Джон ничего не ответил, однако двое других военных согласились на предложение. Позже "Порошенко" якобы сказал следующее: "Мы убьем этого урода в будущем".

"Я не думаю, что это для меня. Я в этом не для того, чтобы ссориться с кем-то в Украине, у меня есть борьба с Россией", — отметил Джон.

По информации бойцов, звонков было несколько — на них "Порошенко" был одет в ту же одежду и находился в том же месте.

Двое членов Международного легиона прибыли в Киев

Журналисты отмечают, что все трое испытывали определенное беспокойство относительно ситуации, но двое из них решили осмотреть контракт. По словам бойцов, "если бы там было что-то не то, они бы отказались".

В результате "общения с Порошенко" двое бойцов Интернационального легиона приехали в офис экс-президента в Киеве, где их не пропустили и заверили, что это был фейк.

Пранкеры "Вован и Лексус": что о них известно

Журналисты выяснили, что электронные письма бойцам, скорее всего, поступили от дуэта российских провокаторов, известных как "Вован и Лексус".

"Вован и Лексус", настоящие имена которых Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, — российские пранкеры, которые стали известны своими видео- и телефонными розыгрышами, где они обманывают известных общественных и политических деятелей

Под их розыгрыши попадали, в частности бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда и другие политики, генеральные директора и знаменитости, такие как Джоан Роулинг и Элтон Джон.

Напомним, издание Bild ранее сообщило, что власти Германии подтвердили, что вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Габек попался на пранк "Вована и Лексуса".

Ранее российские пранкеры "Вован и Лексус" от имени Эмманюэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове.

Кроме того, российские пранкеры поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским.