Мобилизация в Украине: кого из уклонистов могут посадить в тюрьму на 5 лет

Существуют различные виды наказания за нарушение воинской обязанности. Они зависят от степени общественной опасности, рассказали адвокат Марина Бекало.

В Украине для мужчин, которые уклоняются от призыва на военную службу, предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua".

Она отметила, что за нарушение воинской обязанности применяются различные виды ответственности, которые зависят от степени общественной опасности.

Наказание за нарушение правил воинского учета

Бекало отметила, что нарушение правил воинского учета заключается в невыполнении обязанности состоять на учете по задекларированному месту жительства, или неуведомление ТЦК и СП об изменениях в учетных данных.

"Такие действия квалифицируются по статье 210 КУоАП как невыполнение правил воинского учета, за что предусмотрен административный штраф в размере 510-850 гривен", — сказала Марина Бекало.

Наказание за игнорирование повестки

По словам адвоката, что за игнорирование повестки — неявка по повестке, отказ от ее получения или прохождения ВВК — предусмотрен штраф. Такие действия квалифицируется по ст. 210-1 КУоАП как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это предусмотрен административный штраф в размере 3400-5100 гривен.

Наказание за уклонение от призыва

Такие действия мужчины квалифицируются как уголовное преступление по ст. 336 Уголовного кодекса. В частности, основанием для этого является отказ мужчины проходить военную службу.

"Обязательными элементами для образования состава уголовного преступления по этой статье является признание военнообязанного годным к военной службе по заключению ВВК, и его неявка в назначенный день и время в пункт сбора непосредственно на военную службу без уважительных причин", — пояснила адвокат.

Она добавила, что уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, во время мобилизации студенты не подлежат призыву и могут получить отсрочку на период обучения. Однако она перестает быть действительной после достижения мужчиной 21-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что определенные предприятия и организации могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако существует категория мужчин, которой запрещено предоставлять бронь.