"Это был шок": в ВСУ рассказали о "необычности" первого массового штурма Авдеевки (видео)

Российские военные захватили Авдеевский террикон, что усложнило логистику украинских военных. Бойцам ВСУ проблематично отстаивать на позициях в течение нескольких дней, рассказал сержант 110 отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук.

Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук заявил, что массовые штурмы Вооруженных сил Российской Федерации начались на Авдеевку Донецкой области 10 октября. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"Это был для меня, если честно, шок. Это бук шок, не из-за того, что они просто начались, а начались с какой массой. В четыре утра нас подняли", — сказал Игорь Тимощук.

По его словам, враг начал первый штурм в сторону Авдеевского террикона. Украинских военных "привело в шок" количество российской техники и личного состава. Он отметил, что бойцы были готовы к тому, что оккупанты пойдут в наступление, однако не было готовности к тому, что именно такое количество личного состава и техники использует враг.

Игорь Тимощук отметил, что российские военные начали наступать на Авдеевку с трех сторон, тогда как задачей украинцев было недопуск врага к террикону. Украинские военные во время первого штурма справились с этим — отбили, завели людей для усиления позиций. Артиллерия, находившаяся по левому и правому краю остановила первый штурм.

"Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то что удивительно, как через восемь дней он снова повторился. Опять же, мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили", — рассказал Тимощук.

ВС РФ контролируют террикон: что изменилось на фронте

Сержант отметил, что сейчас Авдеевский террикон находится под контролем ВС РФ. В связи с этим изменилась логистика, точность завоза и подвоза боекомплекта, личного состава, который заходит на замену ребят на позициях ночью. Кроме этого, он сообщил, что в Авдеевке ночи холодные, если раньше можно было пять дней отстоять на позициях, то сейчас это проблематично.

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Напомним, 20 января бойцы 110-й ОМБр показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки Донецкой области. В районе ежедневно происходят контактные бои, враг проводит штурм и осуществляет авианалеты.

22 января аналитик группы Oryx Naalsio рассказал, что с начала наступления ВС РФ на Авдеевку оккупанты потеряли 531 единицу военной техники, а ВСУ — 43. По его словам, такое соотношение потерь свидетельствует о "несостоятельности военного руководства РФ".