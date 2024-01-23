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"Война переходит на другой этап": ВСУ получили новое дальнобойное оружие, – Defense Express

Анастасия Ковалева
ВСУ получили новое дальнобойное оружие (иллюстративное фото)

По словам эксперта Валерия Рябых, Украина сможет поражать объекты энергетической инфраструктуры на территории РФ, которые используются для обеспечения своих войск горюче-смазочными материалами и ведения экономики.

Вооруженные силы Украины могли получить эффективное дальнобойное вооружение, способное обойти систему противовоздушной обороны на РФ территории. Это подтверждается последними атаками на российские объекты в Ленинградской и Тульской областях. Об этом сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо".

Согласно мнению эксперта, характер военных действий находится в процессе перехода на новый этап.

"Расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 км. Для того чтобы обойти узлы российской ПВО и различные угрожающие направления, подобная траектория должна составлять где-то 1200 км. Это говорит о том, что у нас есть такие дальнобойные средства, и то, что они могут обходить системы ПВО России и поражать запланированные объекты противника", – пояснил Рябых.

Он отметил, что в данный момент акцент делается на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры в стране-агрессоре. Эти объекты играют ключевую роль в обеспечении горюче-смазочными материалами для оккупационных войск и поддержании экономической активности.

"Со всех стороны это показывает, что мы оказались на другом этапе ведения боевых действий. Россияне, которые обожают фюрера, который засел в Кремле и его политику захвата чужих территорий, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта", – отметил эксперт.

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

А 21 января эксперт рассказал новые подробности атаки беспилотников в Ленинградской области. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк".

В ночь на 21 января в России заявили об атаке беспилотников на три области. Так, горел военный завод в Туле.

Недавно российские медиа сообщали об атаке беспилотника на Тамбовский пороховой завод. Отмечалось, что был атакован цех, на котором смешивают продукцию, в частности порох.