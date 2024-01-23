Массированный ракетный удар по Павлограду: есть погибшие и пострадавшие

Российская ракета убила местного жителя Павлограда, который утром шел на работу. Еще один мужчина пострадал, ему врачи оказали всю необходимую помощь.

Утром 23 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированную ракетную атаку по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В 6:39 в Telegram-канале Павлоградского исполкома призвали граждан не игнорировать воздушную тревогу.

"Уважаемые павлоградцы! Пожалуйста, заботьтесь о собственной безопасности. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и друг друга. Победим", — говорится в сообщении.

В 7:20 в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявили о том, что российские ракеты направлялись в сторону Павлограда.

В 8:09 Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в Павлограде погибли два человека и есть пострадавшие.

"В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие", — сказал Сергей Лысак.

Уже в 8:17 он уточнил, что известно об одном погибшем. Тогда как еще одному мужчине врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики сейчас оказывают всю необходимую помощь! Он жив", — подчеркнул Лысак.

Председатель Днепропетровского областного совета сообщил, что россияне убили местного жителя Павлограда, который утром шел на работу.

Напомним, утром 23 января российские военные атаковали мирные города Украины с помощью баллистических и крылатых ракет. В результате в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Также по словам начальника Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергея Болвинова, в результате ракетных ударов по Харькову был поврежден газопровод. Среди пострадавших есть дети и пожилая женщина.