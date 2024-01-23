"Спасибо запрету на продажу алкоголя": партизаны отравили оккупантов в Мариуполе (видео)

Украинцы передали врагу "съедобные подарки", в результате чего погибли трое военных РФ, еще одного арестовали, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области отравились российские военные. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 23 января.

"Передали оккупантам замечательные съедобные подарки. Поехали прямо на позицию", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что в результате погибло трое российских оккупантов. Кроме этого, того россиянина, который забрал "гуманитарку" арестовали.

"Минус четыре в чистом итоге. Спасибо запрету на продажу алкоголя. Давайте еще", — подчеркнул Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя рассказал, что украинцам удалось рассмотреть российские КамАЗы с бронированной капсулой кабины. По его словам, нужные данные уже передали операторам украинских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 29 декабря 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе российские оккупанты отравились алкогольными напитками. В результате у оккупантов наблюдалось разное состояние отравления — некоторые погибли, а у кого-то диарея. К инциденту могут быть причастны местные партизаны. По его словам, в связи с такими событиями оккупационные власти запретили в Мариуполе продавать алкоголь военным РФ.

7 января стало известно, что во временно оккупированном Мангуше Донецкой области 12 человек оказались в реанимации из-за алкогольного отравления. Накануне Нового года в магазине приближенного к гауляйтера Мангуша Бориса Тримы провели распродажу водки.