Защита эсминцев Type 45: ВМС Великобритании модернизируют ракетный комплекс Sea Viper

Комплекс будет вооружен новой версией ракеты Aster 30 Block 1NT, оснащенной активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря этому ЗРК сможет перехватывать ракеты средней дальности до 1500 км.

Европейская компания MBDA будет работать над модернизацией и поддержке зенитно-ракетных комплексов Sea Viper для эсминцев класса Type 45 Королевского военно-морского флота Великобритании. Стоимость контракта составляет 515 млн долларов. Об этом 22 января сообщили обозреватели Defence Brief.

Ракетные системы, которые недавно сбили беспилотники йеменских хуситов в Красном море, будут усовершенствованы с целью защиты авианосной ударной группы от противокорабельных баллистических ракет (ASBM). Одновременно с этим дополнительный контракт обеспечит поддержку в процессе эксплуатации Sea Viper в течение следующих пяти лет.

"На начальном этапе контракта существующие ракеты Aster 30 будут модернизированы до Aster 30 Block 1, что позволит защитить Королевский флот от угроз противокорабельных баллистических ракет", — говорится в материале.

Кроме того, будут внесены изменения в многофункциональный радар Sampson, а также систему командования и систему боевого управления флота.

Британский эсминец класса Type 45

На следующем этапе модернизации на вооружение будет принята новая ракета Aster 30 Block 1NT — это совместная разработка Франции и Италии. Ракета оснащена новой активной радиолокационной головкой самонаведения, работающей в Ka-диапазоне (26,5–40 ГГц), в отличие от нынешней ракеты с Ku-диапазоном (2–18 ГГц). Она может бороться с ракетами с разделяющимися боеголовками, имея дальность перехвата до 1500 км. Это еще больше повысит возможности эсминцев Type 45 Великобритании по защите от баллистических ракет.

"Ожидается, что флот эсминцев Type 45 будет полностью готов к эксплуатации к осени 2032 года", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что британские и американские корабли в Красном море во время атак сбили 18 дронов и три ракеты хуситов. Против воздушных целей хуситов была применена британская палубная зенитная пушка на HMS Diamond, которая впервые сбивала цели на близком расстоянии.