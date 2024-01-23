Мобилизация в Украине: кого из мужчин могут забронировать в феврале

Военнообязанные мужчины, которые были забронированы от мобилизации, могут потерять такое право. Это может произойти в шести случаях.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине предприятия оборонно-промышленного комплекса могут забронировать своих работников от призыва на военную службу. В частности, они могут это сделать без ограничений по количеству и без учета военной специализации человека. Об этом сообщили в "Правительственном портале".

В январе Кабмин внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которое регулирует вопросы бронирования военнообязанных мужчин во время действия военного положения, относительно бронирования предприятиями оборонно-промышленного комплекса своих работников.

Кого могут забронировать от мобилизации

Предприятия, учреждения и организации, которые Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности определило критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, могут забронировать своих военнообязанных работников независимо от их воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Также бронирование будет происходить без ограничений по количеству военнообязанных мужчин.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства. Кроме этого, он отметил, что соответствующее решение Правительства — совместная позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. В частности, первоочередной задачей является обеспечение украинских защитников и защитниц всем необходимым для одержания победы.

Кто может потерять бронь от мобилизации

В Украине существует шесть причин, по которым военнообязанный мужчина может потерять бронь от призыва на службу в ряды ВСУ. Речь идет о..:

увольнение человека с места, где ему выдали бронь;

учреждение, выдавшее бронь, прекратило существование;

учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев;

отменен или выполнен мобилизационный заказ;

истек срок брони.

Напомним, юрист Андрей Приходько рассказал, что гражданин может не брать повестку и не подписывать никакие документы. Однако в таком случае работник ТЦК и СП обязательно составит соответствующий акт.

Ранее адвокат Марина Бекало сообщила, что в Украине будут наказывать уклонистов. В частности, военнообязанного мужчину могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет за уклонение от призыва.