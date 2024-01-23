По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у украинской власти якобы растут проблемы и она хочет стать похожей на Владимира Путина. Москва тем временем намерена продолжать войну.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что территориальные претензии Украины к Кремлю якобы несостоятельные. Об этом пишет местное издание "РИА-Новости" 23 января.

По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского про территориальные претензии к России не являются глупостью. Это якобы попытка со стороны Офиса президента быть похожими на Владимира Путина, которого "поддерживает весь народ", но этого не произойдет.

"Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", — заявил Дмитрий Песков.

Отдельно пресс-секретарь российского президента добавил, что Владимир Зеленский якобы пытается вернуться к ситуации, когда западные партнеры продолжают поставлять военную помощь Киеву, однако их возможности не безграничны, продолжает Дмитрий Песков.

В то же время Москва намерена продолжить вести войну против соседей, а для самой Украины, считает представитель Кремля, ситуация будет становиться только хуже. Никаких доказательств или аргументов по этому поводу он не предоставил.

"У него (Владимира Зеленского — ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию (войну, — ред.) до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", — подытожил Дмитрий Песков.

Украинская сторона никак не реагировала на высказывания со стороны России.

Напомним, 22 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ. Россия систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение и угнетение украинцев. Потому Кабмин должен план создать действий по сохранению национальной идентичности украинцев, проживающих в стране-агрессоре.

На это отреагировал бывший российский президент Дмитрий Медведев. Он заявил, что украинский глава государства якобы употребляет запрещенные вещества, а вся территория Украины вовсе "является частью России".