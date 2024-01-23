Заявил и сбежал: Фицо назвал "нормальной" жизнь в Киеве, пострадавшем от удара ВС РФ, — СМИ

Словацкий премьер отказался отвечать на вопрос о том, какую часть страны он может отдать агрессору. Ранее политик советовал Украине отказаться от части территории.

Через несколько часов после массированного ракетного удара ВС РФ по Киеву и Харькову, в результате которого погибли семь человек, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал жизнь в Украине "нормальной". О деталях заявления словацкого политика рассказали на портале Refresher.

На портале привели три вопроса, которые журналисты задали Роберту Фицо во время правительственной пресс-конференции в городке Каменица-над-Цирохоу. Ответив на них, политик свернул общение со СМИ и ушел, говорится в статье.

В первом вопросе у Фицо интересовались, почему он планирует встретиться с премьер-министром Украины в Ужгороде, а не в Киеве. По словам словацкого премьера, он "просто ответил на приглашение", а других объяснений нет.

После этого журналисты решили уточнить, не хотел бы политик посетить Киев, увидеть, как там живут люди. Фицо в ответ заявил, что в столице Украины происходит нормальная жизнь и он не видит там войны.

"И вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы несерьезно, я надеюсь… Там абсолютно нормальная жизнь", — процитировали журналисты слова политика.

Наконец представитель медиа поинтересовался, какой частью Словакии Фицо бы мог уступить стране-агрессору, учитывая его предложения по достижению мира в Украине. Премьер-министра отказался ответить на вопрос, при этом заявил, что владельцем данного СМИ является якобы "Сорос". Журналисты сообщили, что на этом политик прекратил отвечать на вопросы и "покинул кафедру".

Отметим, Каменица-над-Цирохоу — городок в Словакии, расположенный в 20 км от границы Украины в Закарпатской области. Область впервые попала под удар ракет РФ в мае 2022 года — долетело до села Воловец в 54 км от Ужгорода, где Фицо вскоре встретится с представителем Украины.

Где расположен город Каменица-над-Цирохоу в Словакии Фото: Google Maps

Ночной удар РФ — детали обстрела 23 января

В ночь с 22 на 23 января 2024 года ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине: использовали 41 ракету, рассказали в Воздушных силах Украины. В результате обстрела начались пожары в центральных районах Киева, в то время как в Харькове снаряд разрушил целый подъезд в жилом доме. Согласно текущей информации, от российских ракет погибло семь человек, но руины еще разбирают и количество погибших может измениться.

Словакия и Украина — особенности отношений

Отметим, Фицо стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года. Политик в четвертый раз вернулся на пост, хотя в СМИ рассказывают о результатах журналистских расследований, которые связывают его с уголовными преступлениями. После прихода к власти политик заявлял, что желает мирных соглашения Украины и России, при этом речь шла о том, чтобы оккупированные территории останутся в оккупации.

22 января представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на последнее заявление Фицо о мирных переговорах: заявил, что невозможны компромиссы в вопросах территориальной целостности.

Напоминаем, в СМИ показали, как выглядит спортивный комплекс "Локомотив", поврежденный ракетой РФ 23 января. Эксперты отметили, что россияне использовали для удара ракеты Х-101, произведенные в конце 2023 года.