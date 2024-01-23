Дальнобойные ракеты и неизвестное оружие: в Минобороны подытожили "Рамштайн-18" (фото)
На помощь Украине продолжат работать шесть коалиций разного направления. Кроме того, Силам обороны предоставят оружие, которым они доберутся до российской логистики.
Во время 18 совещания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" западные партнеры договорились о поставках Украине дальнобойных и зенитных ракет, снарядов различных калибров, военной техники. Об итогах "Рамштайн-18" рассказал начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк во время пресс-конференции после совещания — видео и фото выложены в Telegram-канале Military Media Center.
Павлюк заявил, что состоялась "продуктивная встреча", в рамках которой партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины. По его словам, Силы обороны получат оружие, которое даст возможность доставать до логистических узлов и "ослабляли его [врага — ред.] всеми возможными способами".
Представитель Минобороны не назвал, о каком именно дальнобойном оружии идет речь, но отметил, что до сих пор его у Украины не было.
"Поддержка продолжается. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы".
Заседание Рамштайн — итоги совещания 23 января
Партнеры Украины пришли к согласию по ряду средств, которыми Силы обороны будут наносить ущерб врагу:
- дальнобойное оружие — его "обсуждали отдельно";
- западные зенитные ракеты — их планируют переделать и приспособить к старым советским пусковым установкам;
- выпуск боеприпасов и снарядов — будут производиться Украиной совместно со странами-партнерами;
- истребители F-16 — партнеры обещают "выполнить обязательства";
- вертолеты — обещают предоставить дополнительную партию (количество и тип не указывались).
Кроме того, обсудили усиление Украины в рамках работы четырех коалиций: авиационной, противовоздушной, артиллерийской и морской, — заявил другой представитель Минобороны, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко.
По мнению Павлюка, итоги "Рамштайн-18" свидетельствуют, что не нужно паниковать, потому что страна и дальше будет получать помощь.
"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины", — заявил спикер.
Участники Рамштайн-18
С украинской стороны в онлайн-совещании Контактной группы принимали участие ряд должностных лиц и военных: министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (рассказал о ситуации на фронте), начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (рассказал о возможных планах РФ). На фотографиях, размещенных в заметке Military Media Center, можно увидеть совместную работу руководителей Минобороны и Генштаба.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин в сообщениях в соцсети X (ранее — Twitter) также рассказал о некоторых итогах "Рамштайн-18". Американский военный отметил, что Украина имеет поддержку в рамках шести коалиций: к названным Коваленко добавил коалицию по разминированию и по информационным технологиям.
Отметим, Ллойд Остин, глава оборонного ведомства США, во время онлайн-заседания "Рамштайн" заявил, что Украина нуждается в большем количестве ракет для сил ПВО. По мнению главы Пентагона, россияне пытаются ракетными ударами деморализовать бойцов Сил обороны. Между тем глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украине и партнерами стоит больше сосредотачиваться на налаживании длительного сотрудничества.
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