Канада отправит в Украину 10 многоцелевых лодок для морских операций и разведки

Каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи, а расходы на обучение украинских операторов компенсирует именно канадская сторона.

Канада намерена предоставить Украине 10 многоцелевых лодок от компании Zodiac Hurricane Technologies. Министерство обороны Канады сообщило подробности решения после 18-го заседания в формате "Рамштайн".

Министр обороны Билл Блэр заявил, что многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать украинским бойцам в различных морских операциях, наблюдении и разведке, в том числе в поисково-спасательных работах, транспортировке войск и грузов. Стоимость лодок — примерно 20 млн долларов (вероятно, канадских — следовательно, около $14,8 млн).

Билл Блэр подчеркнул, что каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи. Обучение украинских операторов также оплачивает канадская сторона. Это касается и обеспечения прицепами и запчастями.

Министр также сообщил, что страна предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения украинских военных на истребителях F-16 во Франции и Дании. Это произойдет в следующем месяце. Учения начнутся в феврале 2024 года и продлятся до 2025 года.

Страна в течение почти двух лет поддерживала тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами во время встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы лучше понять неотложные и долгосрочные приоритеты Украины в вопросах обороны и внести свой вклад в реагирование на них. Продолжаются совместные и скоординированные усилия по предоставлению Украине военной помощи, необходимой для защиты своего суверенитета и безопасности.

Помощь от Канады для Украины

Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для использования Leopard 2A4. Военные получили навыки практики вождения и технического обслуживания. В Вооруженных силах Канады отметили, что украинские военные подошли к учебному процессу с энтузиазмом и были очень мотивированы.

Канада также анонсировала отправку для Украины 11 тысяч винтовок Colt C7 и C8. Несмотря на внешнее сходство C7 и Colt Model 715, канадская винтовка имеет уникальные особенности, которые отличают ее от других образцов.

В ноябре канадские власти объявили, что предоставят почти 1 млрд долларов США на военную помощь Украине. Правительство планирует выделить почти 950 млн долларов на военную помощь Украине в течение 3 лет.

Напомним, 10 января телеканал CTVNews сообщил, что Канада до сих пор не отправила Украине ЗРК NASAMS. Канадский план заключался в том, чтобы оплатить правительству США полную стоимость зенитно-ракетного комплекса, а Штаты заключат соглашение о продаже непосредственно с Украиной.