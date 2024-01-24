Самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, летел от границы с Украиной, — росСМИ (карта)

В сети отметили, что борт летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран, однако вблизи Сирии исчез с радаров и появился над Белгородом, что указывает на то, что он привез оружие с Востока.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области в среду, 24 января, летел от границы с Украиной, а не по направлению к ней. Об этом заявили в российских медиа"Медиазона" и"Важные истории".

Журналисты идентифицировали, откуда был снят ролик падения самолета Ил-76, по их информации, это место находится в центре села Яблоново по направлению на север.

"Самолет упал в поле за жилыми домами", — говорится в сообщении.

Кроме того, автор Telegram-канала "Ящик Пандоры" сообщил, что борт под номером RA-78830, пролетал над Египтом, а до этого летел через Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Кроме того, он отмечает, что вблизи Сирии самолет исчез с радаров, а затем появился над Белгородом.

"Все указывает на то, что он привез оружие с Востока. Пока до сих пор никаких признаков, что там могли быть пленные", — уверяет он.

Аналитик заявил, что Ил-76 летел от границы с Украиной, а не по направлению к ней

Свой последний взлет, как говорится в сообщении, Ил-76 совершил из Белгорода.

"Летел в сторону центральной части РФ (северо-восточное направление полета), но был сбит возле населенного пункта Яблоново Белгородской области", — уточняют в заметке.

Аналитик заявил, что Ил-76 летел от границы с Украиной, а не по направлению к ней

Катастрофа Ил-76: что известно

Отметим, около 11 час. 24 января в сети опубликовали кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно пикирует к земле и взрывается. Согласно предварительным данным, на борту могли находиться 63 человека. В СМИ также сообщили, что возможный груз самолета — ракеты С-300, которыми ВС РФ ежедневно обстреливают Харьков.

Представитель украинского командования, который дал комментарий изданию Фокус, заявил, что не известно, каким оружием взорвали Ил-76 и причастны ли к этому Силы обороны. Между тем в СБУ отказались отвечать на вопросы относительно чрезвычайного происшествия.

На российских пропагандистских ресурсах написали, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения".

Отметим, предыдущий обмен пленными состоялся вскоре после Нового года: 3 января тогда домой вернулось 230 украинцев.