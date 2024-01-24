"Пленных там не было": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали падение Ил-76, — СМИ

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что самолет летел по проверенному маршруту, по которому россияне регулярно подвозят боеприпасы и ракеты.

Украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили источники из Воздушных сил ВСУ в комментарии NV.

"Несколько раз в день этим самолетом Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут, по которому они минимум трижды в день подвозят не только боеприпасы, но и С-300. Мы уверены, что пленных там не было", — отмечает собеседник в Воздушных силах.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ также прокомментировали падение транспортного самолета над Белгородской областью.

"С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородском-Харьковском направлении", — сообщил Генштаб в Facebook.

В официальном заявлении не упомянули военнопленных, чья "гибель" активно распространяется в материалах Министерства обороны России.

Кроме того, в Главном управлении разведки официально заявили, что отсутствует информация о составе экипажа самолета. Украина была готова к проведению обмена пленными и успешно доставила российских военнопленных на зону обмена безопасным образом.

В разведке отметили, что обеспечение безопасности украинских защитников должна была лежать в ответственности российской стороны. Вместе с тем, россияне не уведомили Украину о необходимости обеспечения безопасности в воздушном пространстве в районе Белгорода, как это делалось ранее. Также не было предварительного уведомления Украины о способе доставки пленных, маршруте и количестве транспортных средств.

"Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", — сказано в сообщении.

Падение Ил-76 под Белгородской областью: что известно

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

Пропагандистские издания начали утверждать, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения". Эта версия официально не подтверждена.

При этом в ГУР заявили, что 24 января действительно планировался обмен пленными с Россией, но пока что он не состоялся. Проверяются все версии того, что могло произойти с российским самолетом Ил-76.