"Преднамеренная и осознанная акция": в МИД РФ обвинили Украину в крушении Ил-76

По данным российского ведомства, удар по самолету был якобы нанесен зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

В Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором охарактеризовало крушение самолета Ил-76 как "теракт" и обвинило в этом украинские власти. В РФ настойчиво осудили действия Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Утром 24 января киевский режим совершил еще один террористический акт, в результате которого в районе с.Яблоново Корочанского района Белгородской области был сбит самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России. Он выполнял рейс по перевозке 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена. Все они и находившиеся на борту 6 членов экипажа и 3 российских офицера погибли", — говорится в сообщении.

Кроме того, в своем заявлении МИД подтвердило информацию, выдвинутую Минобороны РФ, относительно того, что удар по самолету якобы был нанесен зенитными ракетами из района Липцев Харьковской области. По данным ведомства, в результате катастрофы якобы погибли 65 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, находившихся на борту для последующего обмена, а также шесть членов экипажа и трое российских офицеров.

Пост МИД РФ

"В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", — заявили в МИД России.

Российское ведомство призвало международные организации, национальные правительства и мировое общество "выразить осуждение" произошедшего.

Крушение Ил-76 под Белгородом: позиция Украины

В Воздушных сил ВСУ заявляют, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области.

При этом в Генеральном штабе ВСУ также прокомментировали падение транспортного самолета над Белгородской областью.

"С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородском-Харьковском направлении", — сообщил Генштаб в Facebook.

Кроме того, Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило, что обмен пленными был запланирован на 24 января, однако отметило, что Россия не предупреждала о том, что перевозка заключенных будет осуществляться самолетом Ил-76, и не было уведомления о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода. Касательно состава пассажиров разбившегося российского самолета, в украинском ведомстве на данный момент нет точной информации.

Крушение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

Пропагандистские издания начали утверждать, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения". Эта версия официально не подтверждена.

При этом в ГУР заявили, что 24 января действительно планировался обмен пленными с Россией, но пока что он не состоялся. Проверяются все версии того, что могло произойти с российским самолетом Ил-76.