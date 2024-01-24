Не только Taurus: Украина может получить больше дальнобойных ракет — детали

Иностранные медиа пишут, что Великобритания может приобрести немецкие ракеты, и отправить Украине больше Storm Shadow. Такое соглашение могло бы решить споры относительно поставок немецких ракет.

Великобритания планирует купить немецкие ракеты Taurus и взамен отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

В частности, Германия отказывается поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха, что их будут использовать для ударов по целям на территории России. В Великобритании нашли способ, как отправить Украине больше ракет, и предоставили соответствующее предложение немецкому правительству.

Журналисты пишут, что в Канцелярии отказались комментировать эту информацию, однако как отмечает издание ссылаясь на свои источники, это предложение по обмену ракетами рассматривается в Германии уже несколько недель.

Собственно, такое соглашение могло бы решить споры в правительстве Германии и других стран-партнеров Украины, относительно поставок немецких ракет.

Почему Украине не передают ракеты Taurus

В Германии неоднократно отмечали свое нежелание предоставлять дальнобойные ракеты Taurus. Так, в сентябре иностранные журналисты писали, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц боится, что немецкими ракетами Украина будет наносить удары по территории России.

Кроме того, вместе с ракетами Германия должна была бы предоставить специалистов, которые должны помогать украинским военным, а именно обслуживать и управлять оружием. По мнению Шольца, такое вмешательство немцев может втянуть Германию в войну России с Украиной.

Однако председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн озвучивала другую позицию. По ее словам, Германия должна отправить ракеты Украине, ведь с помощью них можно нарушить российские поставки. Глава оборонного комитета заявила, Украина имеет право атаковать военные цели на территории РФ, ведь это позволяет международное право.

В начале октября прошлого года The New York Times писал, что из-за такой позиции Шольца на Германию растет давление. В частности, Великобритания и Франция уже передали соответствующее оружие.

В ноябре глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова смириться с решением не поставлять Украине немецкие ракеты, однако в обмен на это просили дополнительные средства ПВО на зиму.

Почему Украине нужны ракеты Taurus

Одним из преимуществ немецких ракет, кроме большой дальности, является невидимость для системы ПВО С-400. Следовательно, из-за низкой высоты полета и дозвуковой скорости ракета неуязвима для перехвата оккупантами.

В начале января иностранные журналисты отмечали, что немецкие ракеты могут оказаться ключевыми в арсенале украинских военных, ведь тогда Украина могла бы поражать больше военных объектов, которые находятся за линией фронта.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, дальнобойные ракеты могут изменить ход войны. В частности, если Украина будет иметь больше ракет такого типа, то сможет "бить врага более эффективно".

Как рассказывал в интервью журналистам глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина не собирается наносить удары ракетами Taurus по Москве. Украине нужны эти ракеты для того, чтобы поразить военную инфраструктуру РФ за фронтом на территории Украины.

Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что для Украины существует угроза проиграть в войне с РФ. Причиной этому является неопределенная ситуация с помощью, ведь Конгресс уже четвертый месяц не принимает решение о выделении средств на поддержку Украины. Собственно, из-за отсутствия финансирования США не могут предоставлять Украине необходимое вооружение.