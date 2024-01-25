Не благотворительность: лидер республиканцев в Сенате объяснил, зачем США помогать Украине (видео)

По словам сенатора-республиканца Митча Макконнелла, оказание военной поддержки Киеву отвечает "холодным, жестким американским интересам".

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил о необходимости продолжить оказание военной помощи Украине. Об этом он сказал во время выступления в Конгрессе США 24 января.

Макконел считает, что поддержка Киева отвечает интересам США. По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы не дать авторитарным режимам менять карту мира с использованием силы.

"Здесь никогда речь не шла о благотворительности, здесь речь не идет о демонстрации благотворительности или об абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах", — сказал Макконнелл о помощи Украине.

Сенатор отметил, что США выгодно помогать украинцам уменьшать военный потенциал России, не жертвуя при этом своими солдатами. Он также заявил о необходимости сдержать агрессивную политику, прежде чем она спровоцирует более широкий конфликт и будет непосредственно угрожать ближайшим союзникам и торговым партнерам США.

"Ускорение поражения России в Европе является именно тем, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Макконнелл.

Выступление Митча Макконнелла в Конгрессе США

Напомним, 27 сентября Митч Макконнелл упомянул о том, что на помощь Украине уходит относительно мала доля американского ВВП. Говоря о росте количества противников помощи Украине среди республиканцев, сенатор отметил, что "американский народ в какой-то мере введен в заблуждение".

Ранее, 6 июля, Митч Макконнелл также сказал, что борьба с Российской Федерацией это "самое важное, что происходит в мире сейчас". Он также отметил, что финансирование ВСУ приносит пользу США, так как половина денег уходит на производство американского оружия.