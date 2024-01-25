ВСУ сбили ударный дрон "Ланцет" ракетой шведского ПЗРК RBS-70 (видео)

Украинские защитники использовали RBS-70 с функцией управления ракетой с помощью лазера.

Украинские защитники из 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Ланцет" с помощью переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70, который ВСУ получили от партнеров из Швеции. Об этом сообщает "Військовий кур'єр".

На опубликованных кадрах видно запуск ракеты ПЗРК и подбитый российский ударный дрон.

ПЗРК RBS-70

Комплекс RBS 70 сухопутных войск Австралии на учениях, 2011 год

RBS-70 – переносной зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия. В нем реализована функция управления ракетой с помощью лазера. Луч создает "коридор", по которому летит боеприпас. Система поражает цели на расстояниях 5-8 км и высоте 3-5 км. Комплекс вместе с трехногой и ракетой весит 87 кг. Его устанавливают на землю или транспорт. Первые прототипы разрабатывались в Швеции в 70-х годах.

Напомним, что пилот ВСУ рассказал, как РФ сбивала его вертолет из ПЗРК. По его словам, он заметил запуск вражеской ракеты и смог уклониться. Экипаж думал, что, возможно, уже не вернется с боевого задания.

Также сообщалось, что в Defence Express рассказали о применении РФ реактивных Shahed-238. Новый двигатель усложняет работу мобильных групп ПВО. Вместе с тем он дает лучшую сигнатуру, которую представляется возможным захватить системам самонаведения.

25 января российские войска атаковали Одессу "шахедами", есть пострадавшие. При этом пауза между тревогами была около 15 минут.