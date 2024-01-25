Падение Ил-76 под Белгородом: РФ официально не распространяет списки пленных на обмен, — ГУР (видео)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что Украина официально будет комментировать списки пленных, которые якобы находились на борту самолета, только тогда, когда их официально обнародуют в РФ.

Российская Федерация официально не распространяет списки украинских военных, которые находятся в плену и должны были обменять в среду, 24 января. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что в Украине официальную информацию официальную информацию сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, уполномоченный ВРУ по правам человека, или же должностные лица.

Впрочем, в России списки украинских военных, которые якобы находились на сбитом самолете Ил-76, официально не публиковали. В частности, якобы списки военнопленных на обмен опубликовали российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Анатолий Шарий.

"То есть, это делает не министерство обороны государства-агрессора, не соответствующие учреждения, в частности, гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными, а фактически пропаганда", — сказал Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки не рассказал, совпадают ли опубликованные в медиа списки с украинскими. Он сказал, что комментировать вброшенную российской пропагандой информацию означает участвовать в реализации их операции.

"Когда будут официально сообщены такие списки, конечно, будут и официальные комментарии", — добавил Юсов.

Тайм-код: 4:31

Были ли украинские военнопленные на борту

24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет РФ Ил-76. В Минобороны России заявили, что на борту воздушного судна находились 65 украинских военных, которых везли на обмен. Списки лиц, которых должны были обменять, и которые якобы были на борту, опубликовали в российских медиа, впрочем официально РФ этого не делала.

После авиакатастрофы российские Telegram-каналы начали публиковать видео с места происшествия. Как обратил внимание представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в российской версии относительно того, кто находился в самолете, есть много неточностей. В частности, на кадрах не видно большого количества останков тел, хотя в РФ говорят, что на борту было 74 человека.

Как рассказал Андрей Юсов, в морг Белгорода было доставлено только пять тел, что соответствует количеству экипажа. Кроме того, представителям МЧС не позволили осмотреть место, где упал самолет.

Также экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечал, что в России могут подбросить тела на место инцидента. Также, по его мнению, не стоит ожидать независимого расследования. Он отметил, что этот инцидент похож на трагедию в колонии в Еленовке, где погибли украинские военные. Тогда оккупанты обвинили Украину в ударе HIMARS.

Напомним, по мнению аналитиков Института изучения войны, Россия пытается использовать авиакатастрофу для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и направлено на то, чтобы Запад не давал больше Украине военную поддержку.

Между тем Владимир Зеленский говорит, что Украина будет настаивать на проведении международного расследования. Также все обстоятельства катастрофы расследует Служба безопасности Украины.