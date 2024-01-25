Лубинец подтвердил, что "список пленных" с Ил-76 содержит ошибки, — СМИ

Украина анализирует опубликованные росСМИ список из 65 человек, которые якобы находились на борту Ил-76. В украинской разведке тем временем отметили, что Кремль официально таких списков не обнародовал.

В офисе Уполномоченного по правам человека обнаружили, что в списке людей, которые якобы находились на борту Ил-76, есть пленные украинцы, которых вернули домой. Таким образом информация, обнародованная российскими властями по авиакатастрофе в Белгородской области, является неверной. Текущие результаты расследования событий 24 января сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, слова которого опубликовали на информационном портале Sky News.

Лубинец заявил, что в списке пленных "есть разногласия". В частности, указал, что там есть фамилии украинцев, которые ранее вернулись из плена. Другие детали объяснений украинского омбудсмена, а также площадку, на которой он их озвучил, журналисты Sky News не указали.

Sky News — публикация с комментарием Дмитрия Лубинца Фото: Скриншот

На странице Facebook чиновника указано, что Украина обратилась в ООН и в Международный комитет Красного Креста (МККК) о проведении расследования падения самолета Ил-76 на территории России. При этом ожидают ответа на вопрос, знали ли эти они об обмене пленными, который должен был состояться 24 января. Также представителей этих организаций призывают присоединиться к расследованию авиакатастрофы — посетить место падения.

На странице ООН и офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине в соцсети X (ранее — Twitter) отсутствуют публикации о событиях в Белгородской области. На странице Facebook МККК также не упоминают о событиях на российско-украинской войне.

Авиакатастрофа Ил-76 — детали

Отметим, 24 января в 100 км от границы Украины, возле Белгорода, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным представителей ВСУ, на этом самолете могли перевозить ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьков. Тем временем российские пропагандисты заявили, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Минобороны в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что именно на этот раз действительно планировали обмен пленными. По его словам, процедура обмена прекратилась после сообщений о падении самолета.

В западном издании France Info сообщили информацию, полученную из неподтвержденных источников, относительно того, каким оружием могли достать до цели на расстоянии 100 км. Указали, что может идти речь о ракете, выпущенной ЗРК Patriot.

Напоминаем, 24 января в украинской разведке заявили, что не будут публиковать список украинцев, которые могли вернуться домой 24 января: указали, что ожидают официальных списков Минобороны РФ, которых до сих пор нет.