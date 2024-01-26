В ООН отреагировали на падение Ил-76 в Белгородской области (видео)

По мнению замгенсека ООН Розмари Дикарло, крушение российского самолета Ил-76 следует рассматривать в контексте вторжения России в Украину.

В ООН прокомментировали падение самолета Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации. В организации считают, что инцидент нужно воспринимать в контексте войны в Украине. Об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в рамках заседания Совбеза ООН 25 января.

"По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли находиться ракеты для российской военной системы", – сказала Дикарло.

По словам замгенсека ООН, падение российского военно-транспортного самолета Ил-76 следует рассматривать в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны. Она также упомянула о том, что Киев призвал к проведению международного расследования инцидента.

Заседание Совбеза ООН

Падение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января росСМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Российские журналисты заявили со ссылкой на Минобороны России, что на борту якобы могли находиться украинские военнопленные, которых везли на обмен.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Ил-76, который упал в Белгородской области, ранее доставлял вооружение российским войскам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР выясняет судьбу военнопленных. Он также сказал, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

В Белом доме заявили, что США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76 находились украинские пленные.