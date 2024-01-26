Падение Ил-76: самолеты РФ являются законной военной целью, – Украина в ООН

По словам заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин, если информация о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные, подтвердится, то это будет первый случай использования Москвой живого щита в воздухе.

Российская Федерация не проинформировала Украину о том, что собирается перевозить военнопленных на военно-транспортном самолете Ил-76. Об этом сказала заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета безопасности ООН 25 января.

Гайовишин отметила, что в последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области, что привело к человеческим жертвам. По ее словам, эти атаки связаны с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76, которые в последнее время прибывают в Белгород.

Заместитель постпреда Украины при ООН напомнила, что подобные самолеты являются законной военной целью. В связи с этим ВСУ продолжат принимать меры по их уничтожению, чтобы предотвращать террористические атаки со стороны РФ.

Гайовишин также упомянула о том, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Она подчеркнула, что украинская сторона обеспечила безопасность российских пленных и своевременно доставила их к месту обмена.

При этом Россия, по словам Гайовишин, не проинформировала Киев о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. Москва также не предупреждала о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в ранее.

По мнению заместителя постпреда, подобные действия со стороны РФ могут говорить об умышленном создании угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", — заявила Гайовишин.

Крушение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал российский самолет Ил-76. Российские журналисты заявили со ссылкой на Минобороны России, что на борту якобы могли находиться украинские военнопленные, которых везли на обмен.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Ил-76, который упал в Белгородской области, ранее доставлял оружие российским солдатам.

Кроме того, Юсов сообщил, что после падения Ил-76 в морг Белгорода доставили только пять тел, а представители ФСБ и российские военные не разрешили сотрудникам российского МЧС осмотреть место крушения.

В Институте изучения войны (ISW) также указали на то, что комментарии официальных лиц РФ касательно падения в Белгородской области самолета Ил-76, согласуются с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на внутреннее ослабление Украины.