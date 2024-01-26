Катастрофа Ил-76: РФ не передавала Красному Кресту список пленных, — ГУР

Российские власти скрывают от международных организаций фамилии украинцев, которых могли обменять 24 января, заявил спикер ГУР Минобороны.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) не получил от российских властей список украинских пленных, которых должны были обменять 24 января. Кремль скрывает фамилии людей, по которым были договоренности с украинской стороной. О новых обстоятельствах в ходе расследования авиакатастрофы с самолетом Ил-76 в Белгородской области представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Юсов заявил, что во время обмена пленными в МККК направлялись списки людей, которых планировали обменять обе стороны. Это делается для того, чтобы представители этой международной организации осмотрели каждого пленного, сделали выводы относительно его состояния здоровья, условия пребывания, а также местонахождение. Однако для обмена 24 января российские власти такого списка не присылали.

"Насколько известно сейчас, такой информации в Красный Крест передано не было", — сказал представитель украинской разведки. Отметим, ранее Юсов сообщил, что списки также не получили представители ООН.

Ил-76 в Белгородской области — детали авиакатастрофы

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На месте падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, отметили наблюдатели, не было видно признаков, что в салоне могло находиться большое количество людей.

OSINT-расследователи и военные эксперты начали анализировать доступную информацию об авиакатастрофе. Выяснили, что почти треть людей из списка росСМИ — это украинцы, которые ранее вернулись из плена. Также выяснили, что указанный борт привлекался для перевозки боеприпасов и военной техники между Россией и Сирией. Журналисты проекта "Схемы" установили имена членов экипажа — некрологи об их смерти опубликовали в соцсетях.

В то же время появились первые заявления украинских чиновников. 24 января Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали провести обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился. 25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: заверил, что власть верифицирует имеющуюся информацию и когда будет что-то известно, сообщит общественности.

Напоминаем, Кремль инициировал чрезвычайное заседание ООН по авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом. По итогам заседания члены международного сообщества пришли к выводу, что Россия не привела убедительных доказательств того, что именно Украина несет ответственность за событие в небе над РФ.