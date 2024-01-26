По Киеву ударили баллистической ракетой из КНДР: найдены обломки, — Defense Express (фото)

По словам аналитиков, Северная Корея наносит на свои ракеты длинные серийные номера, пытаясь таким образом создать иллюзию немалого их количества в своем арсенале.

Во время одной из последних ракетных атак на Киев российские агрессоры выпустили по столице Украины баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом сообщает 26 января информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Специалисты агентства добавили, что точно установить, какой именно ракетой был нанесен удар, сложно — KN-23 или KN-24, но очевидно Киев был целью этой баллистики.

Эксперты Defense Express подтверждают, что жителями столицы были найдены обломки этой ракеты. На фото, присланных в редакцию, видно довольно большой обломок, похожий на фюзеляж.

Фото: Defense Express

"Он имеет довольно нехарактерную для российских ракет маркировку, которую пытались стереть. Нанесение на ракеты крупных серийных номеров характерно только для КНДР", — подчеркивают специалисты.

И добавляют, что нанесением таких длинных серийных номеров Пхеньян скорее всего пытается создать иллюзию большого количества таких ракет в своем арсенале. В то же время, как подчеркивают военные эксперты, Россия вообще не наносит серийные номера на ракеты таким образом.

Фото: Defense Express

После сбития ракет, как объясняют специалисты Defense Express, обломки были разбросаны на довольно значительной территории, поэтому их идентификация несколько усложняется. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове после удара северокорейской ракеты. Тогда у украинских экспертов практически не было информации, поскольку ракеты из КНДР в то время не долетали до целей, то есть оставались в пределах РФ и падали в море. Именно тогда из выступления генерального прокурора Украины стало официально известно, что для удара по Харькову во время массированного обстрела 2 января 2024 года Россия применила баллистическую ракету, изготовленную Северной Кореей.

Напомним, что 24 января во время вечернего обстрела Харькова получил ранения 4-летний ребенок. Российская ракета ударила в дом в центре города, которому почти 130 лет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы Харькова доказывают недостаток оружия в Украине. По его словам, КНДР оказалась для России более эффективным партнером, чем западные союзники для Киева.