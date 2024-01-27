"Мощный удар": хакеры ГУР нанесли болезненный ущерб компаниям, связанным с "оборонкой" РФ
Специалистам разведки удалось проникнуть во внутреннюю сеть компании IPL Consulting и уничтожить 60 терабайт данных. Это ударит по вражеским предприятиям, работающим на ОПК РФ.
Украинские киберспециалисты нанесли очередной мощный удар по России. Об этом 27 января сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.
Хакеры украинской разведки уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting. По данным ГУР, она специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.
"Указанная компания представила себя как одно из самых современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского оборонно-промышленного комплекса", — объяснили в ведомстве.
Киберспециалистам ГУР удалось проникнуть во внутреннюю сеть IPL Consulting и уничтожить там более 60 терабайт ІТ-инфраструктуры, десятки серверов и баз данных.
"Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесенный ущерб для врага — крайне болезненный", — отметили в разведке.
В ведомстве добавили, что в результате успешной кибератаки также пострадают еще десятки компаний РФ, работающих на "оборонку" страны-агрессора.
Напомним, в Офисе президента ответили, есть ли угроза крупномасштабного наступления со стороны ВС РФ.
В СМИ проинформировали, что США меняют стратегию помощи Украине в 2024 году и сосредоточатся на отражении наступления ВС РФ, а не отвоевывании уже захваченных территорий.