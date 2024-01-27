Строит "Кинжалы" из Брюсселя: агент ГРУ наладил военный экспорт для ВС РФ, — СМИ (фото)

Семья выпускника академии ГРУ России наладила массовую поставку различных товаров для российского ВПК. Среди прочего — поставляют оборудование для выпуска ракет "Кинжал".

Россиянин, сотрудничающий с ГРУ России, четверть века спокойно проживает в Бельгии и создал инвестиционную компанию, которая, кроме основной деятельности, поставляла специальные станки в РФ. Сын этого россиянина руководит компанией, которая продает Минобороны РФ станки для производства аэробаллистических ракет "Кинжал" для ударов по Украине. О деталях расследования относительно еще одного пути обхода санкций рассказали расследователи портала The Insider.

Расследователи решили поинтересоваться компанией Groupe d'Investissement Financier, которая фигурировала в предыдущем расследовании о путях экспорта в РФ подсанкционных военных товаров. Выяснили, что владельцем этой компании является Виктор Лабин — россиянин, который более 20 лет назад проживал в общежитии академии ГРУ в Москве. В этом общежитии российские спецслужбы поселяют исключительно своих будущих сотрудников, рассказывается на портале.

Виктор Лабин с 2000 года проживает в Брюсселе и все 24 года спокойно ведет бизнес, не попав после 2022 года ни под какие санкции. Между тем подчиненная ему компания сотрудничает с российской компанией "Сонатек". А "Сонатек" поставляет продукцию на 18 предприятий в РФ, которые выпускают продукцию военного назначения.

Виктор Лабин, владелец компании, которая поставляет в РФ товары в обход санкций Фото: The Insider

Сын Виктора, Руслан Лабин, тем временем проживает в РФ и является директором компании ОАО "Сонатек" — она фигурирует в предыдущем расследовании The Insider. Именно "Сонатек", например, в обход санкций, поставляет "координатно-измерительное оборудование" для производства "Кинжалов" и в целом для военно-промышленного комплекса. В документах, которые попали в руки расследователям, есть сырье и оборудование, которые в России не научились выпускать, поэтому покупают за рубежом:

минеральный циркониевый концентрат;

намоточная машина литиевой фольги;

зубчатые колеса;

фрезерные станки;

измерительные и контролирующие приборы;

приводные ремни из вулканизированной резины и др.

Какое оборудование и сырье получает РФ через фирму в Брюсселе Фото: The Insider

На портале The Insider подытожили, что компания и ее партнеры до сих пор не находятся под санкциями. При этом они публично в соцсетях поддерживают войну РФ в Украине.

Роман Лабин — в Европе Фото: The Insider Роман Лабин — фото из запрещенной соцсети Фото: The Insider

Санкции на РФ — детали

Отметим, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину мировое сообщество наложило ряд санкций, которые затронули физических лиц и предприятия, касающихся вооруженной агрессии. В СМИ подсчитали, что количество российских санкций превысило количество ограничений, которые за десятилетия были наложены на Иран. 12 января в Фокусе проанализировали информацию о последствиях для российской экономики подобных действий: она продолжает расти даже на третьем году горячей фазы войны.

Напоминаем, 25 января в Европейском Союзе рассказали некоторые детали нового санкционного пакета: он коснется алюминия, но не затронет ядерную энергетику.