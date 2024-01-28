Ракета попала в дом бабушки. Инженер завода "Алмаз-Антей" в РФ застрелился после обстрела Харькова

По информации российских пабликов, на заводе "Купол", где работал инженер, совершивший самоубийство, началась проверка Следственного комитета РФ.

В Российской Федерации инженер завода "Алмаз-Антей" застрелился из-за прилета ракеты по жилому дому в Харькове — она убила его родную бабушку. Об этом сообщает российский информационный ресурс "Новая Великая Россия".

В предсмертной записке мужчина по имени Антон Горобец написал, что это была ракета, к которой он "приложил руки". Мужчина работал на заводе "Купол", входящем в концерн ВКО "Алмаз-Антей". Его тело нашел друг, который был обеспокоен отсутствием товарища на работе. В нагрудном кармане он нашел предсмертную записку.

Фото: Скриншот

"Я, Горобец Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро, концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков к дому, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит — ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я — так больше не могу", — говорится в записке погибшего.

Фото: Скриншот

РосСМИ пишут, что на предприятии началась проверка Следственного комитета РФ, который считает, что это было убийство.

Официальные российские медиа и оппозиционные издания об этом событии не упоминают.

Обстрел в Харькове 23 января

Количество погибших в результате удара по Харькову в этот день достигло 11 человек, еще больше — 60 человек — получили ранения.

В тот день по городу россияне ударили трижды — около четырех часов утра, около семи утра (атаковали Киевский и Салтовский районы) и около 22:00 (снова ударили по Киевскому району).

Учитывая такие последствия, в четверг, 25 января, в Харькове был объявлен день траура.

Улицу Пушкинскую, обстрелянную российскими террористами, переименовали в честь Григория Сковороды.

Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 января заявил, что российские войска возобновили интенсивность своих наступательных действий на Купянском направлении. По его словам, серьезная ситуация сложилась в районе Синьковки и Табаевки, однако исключать риск более широкого наступления ВС РФ нельзя.