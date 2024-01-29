Белый дом расщедрился: в США одобрили поставки F-16 для Турции и F-35 для Греции

В результате "перетягивания геополитического каната" Турция получит 40 новых истребителей F-16, в то время как ее региональный соперник — Греция получит 40 самолетов F-35.

После того как парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о размораживании масштабной сделки с Турцией на поставку 40 новых истребителей F-16 и модернизацию еще 79 самолетов. Одобрение было объявлено одновременно с одобрением поставить истребители F-35 региональному сопернику Турции — Греции, сообщили 27 января в Breaking Defence.

Сделка по предоставлению самолетов Турции оценивается в 23 млрд долларов, в то время как сумма контракта на поставку Греции 40 самолетов F-35 с обычным взлетом и посадкой составляет 8,6 млрд долларов.

"Эти два объявления служат завершением крупного геополитического "перетягивания каната" с участием всех трех стран, а также надежд Швеции на вступление в НАТО после вторжения России в Украину", — отмечают авторы материала.

F-16 для Турции

Несмотря на то, что Белый дом официально отрицал любую связь между сделкой по самолетам и блокированием Турцией вступления Швеции в Североатлантический альянс, ключевые члены Конгресса США более открыто заявили, что ни один самолет F-16 не будет одобрен, пока Турция не примет решение по вопросу НАТО.

Председатель Комитета по международным отношениям Бен Кардин 26 января заявил, что данное решение не было легкомысленным.

"Хотя Турция играет важную роль в регионе как союзник НАТО, необходимо срочно улучшить ситуацию с правами человека, включая несправедливое тюремное заключение журналистов и лидеров гражданского общества, улучшить сотрудничество по привлечению России к ответственности за ее вторжение в Украину и снизить градус риторики по Ближнему Востоку", — подчеркнул конгрессмен.

F-35 для Греции

Обозреватели отмечают, что одновременное одобрение поставок самолетов Турции и Греции не является сюрпризом, учитывая геополитическую напряженность между двумя историческими соперниками. Греция сделала официальный запрос на поставку F-35 в июне 2022 года, однако политики предупреждали, что такой шаг приведет к ухудшению американских отношений с Турцией.

Между тем в Госдепартаменте заявили, что Греция стремится компенсировать за счет поставок F-35 устаревание самолетов F-4 и Mirage 2000.

Директор компании Aerodynamic Advisory в этой связи подчеркнул, что Несмотря на экономические проблемы, Греция уделяет приоритетное внимание высоким расходам на оборону. Единственная проблема — это доступность, учитывая ограниченный объем производства F-35.

Что касается геополитического расклада, то США уделяли огромное внимание тому, чтобы избежать конфликта между союзниками по НАТО в восточном Средиземноморье. По мнению старшего научного сотрудника Греческого фонда европейской и внешней политики Николаса Данфорта, американцы хотят сохранить очень сбалансированную позицию между Грецией и Турцией.

Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо с просьбой немедленно начать процесс официального уведомления о продаже Турции самолетов F-16. Конгрессмены в свою очередь ожидали, Когда Анкара даст зеленый свет на вступление Швеции в НАТО.