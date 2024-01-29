Наступление РФ под Купянском и успехи ВСУ: почему удачная оборона не гарантирует победы, — WSJ

Эксперты рассказали об успешной обороне ВСУ на поле боя. Однако, если у Украины не будет поддержки Запада, то РФ получит преимущество благодаря внутренним ресурсам и успешному сотрудничеству с Ираном и КНДР.

Украинские военные на Харьковщине использовали минные заграждения, повторив тактику ВС РФ во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Кроме того, бойцы удачно использовали дроны, чтобы из засады уничтожить колонну российских танков, которые пытались прорваться в Купянск через Синьковку. Однако РФ еще имеет инструменты, которые могут дать возможность победить президенту Владимиру Путину. О деталях ситуации на российско-украинской войне рассказали на портале The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты WSJ сначала проанализировали успешную засаду ВСУ, благодаря которой удалось остановить колонну российских танков в конце декабря 2023 года.

Затем разместили оценки экспертов относительно того, может ли такая тактика остановить будущие попытки ВС РФ наступать. Эксперты заявили, если Запад прекратит поддерживать Украину, сыграет свою роль большее количество населения России и закупка снарядов у Ирана и Северной Кореи.

Война в Украине — детали боев под Купянском

На видео с места боя у Синьковки на портале WSJ выделили следующие этапы, которые завершились "тактическим провалом ВС РФ" и победой подразделений ВСУ:

сперва украинцы заминировали поле, оставив узкую дорогу между кустами;

по этой дороге двинулись вперед российские танки;

по первому танку ударили из ПТРК;

по последнему танку ударили из дрона;

за пехотой, которая убегала из подбитых бронемашин, среди кустов начали охотиться БПЛА;

остальные танки пробовали развернуться, но подорвались на минах.

РФ и Украина — боевые действия 2023-2024 гг.

О том, что украинцы удачно наладили оборону, свидетельствует то, что россияне имеют мало достижений в течение боев 2023 года, — речь идет лишь о "плюс 0,15%", подсчитал OSINT-расследователь группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми, которого процитировали на WSJ.

Однако и ВСУ не получили существенных побед. Причина — невозможность получить преимущество на линии фронта имеющимися у обеих сторон средствами, то есть минами, дронами, артиллерией.

"На этом этапе войны ни одна из сторон не смогла создать решающее огневое преимущество", — так заявил собеседник журналистов, независимый военный аналитик, Франц-Штефан Гади.

Однако эксперты отметили, что "полный тактический провал", который показали россияне, например, под Синьковкой, не обещает победы для Украины. Перечислили, благодаря чему РФ может получить возможность успешно наступать в 2024 году:

поставки ракет из Ирана и Северной Кореи;

наращивание внутреннего промышленного производства, в частности, и снарядов;

преимущество в дронах и средствах радиоэлектронной борьбы;

большая численность населения.

Наконец, экс-генеральный директор Королевского института объединенных служб и лондонского научного центра обороны Майкл Кларк подытожил: если Запад не окажет Украине помощь, то РФ получит преимущество в артиллерии и "в течение оставшегося года россияне могли бы захватить остальной Донбасс".

Отметим, 27 января председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об активизации войск противника на восточном отрезке фронта. По словам чиновника, россияне давят на села Синьковку и Табаевку, чтобы подобраться к Купянску с юга. Между тем 29 января спикер Сухопутных войск Александр Фитьо заявил, что враг успеха не имеет и не захватил Табаевку, об оккупации которой ранее заявили в Минобороны РФ.