ВСУ отбили "Царскую охоту": в ГВА сообщили о ситуации в Авдеевке (карта, видео)
По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались зайти в город.
Украинские военные продолжают держать оборону в Авдеевке, несмотря на тяжелые бои с российскими войсками. В результате недавних боев украинские защитники отбили у противника ресторанный комплекс "Царская охота". Об этом в понедельник, 29 января, рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире "24 канала".
По его словам, украинские военные также обезвредили диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались зайти в город. Однако российские войска продолжают пытаться вернуть под свой контроль "Царскую охоту".
Ситуация в Авдеевке — карта боев
Сложная обстановка сохраняется на Авдеевском направлении, где ведутся ожесточенные бои. Российские силы активно "давят" на украинских защитников, подтягивая резервы и осуществляя постоянные артиллерийские обстрелы. Вражеские атаки проводятся ежедневно, при этом активность авиабомбардировок уменьшилась в последние несколько дней.
В целом, по словам чиновника, ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Враг продолжает обстреливать город из артиллерии и минометов. В последние дни российские войска также начали использовать авиацию.
Гуманитарная ситуация в Авдеевке
По данным Барабаша, в Авдеевке по состоянию на утро 29 января остается 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, многие жители города отказываются выезжать.
"На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях", – отметил глава Авдеевской ГВА.
В то же время, есть люди, которые после почти двух лет под обстрелами все же принимают решение эвакуироваться. В воскресенье, 28 января, из Авдеевки выехали три человека, перед тем – 22, днем ранее – 28 жителей.
Эвакуация жителей Авдеевки осложняется постоянными обстрелами со стороны российских войск, подчеркнул Барабаш.
Напомним, 26 января военный обозреватель ВВС Илья Абишев рассказал, что Вооруженным силам РФ удалось прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки. Из-за постоянных боев на этом направлении увеличилась так называемая "серая зона".
Ранее, 25 января, представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов, что российская армия перебрасывает под Авдеевку Донецкой области десятки тысяч резервистов.