Какие возможности техники ВСУ: 26 из 100 Leopard 2 подбиты, а остальные не ремонтируются, — СМИ

Американский профессор Стивен Бидл раскритиковал западное оружие, которое уже получил или будет иметь в будущем Киев. По его мнению, это вооружение бессильно в условиях мощной линии обороны россиян.

Украинская армия получила от западных партнеров партию бронемашин, часть из которых безвозвратно утрачена, а часть — не ремонтируется. Использование этих бронемашин, а также другой техники, на поле боя показало, что в условиях российско-украинской войны с ее возможностями не все в порядке. О ситуации с оружием, которое Украине предоставили для контрнаступления 2023 года, говорится в статье профессора Колумбийского университета Стивена Бидла (Stephen Biddle) для издания Foreign Affairs.

Стивен Бидл проанализировал оружие, которое западные страны предоставили в помощь Украине в 2022-2023 гг., а также об истребителях F-16, которые поступят в 2024 году. После этого сделал вывод о возможностях танков Leopard 2, которые принимали активное участие в наступательных операциях, но не помогли ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ.

В статье указывается, что Украина от танковой коалиции получила около 100 танков Leopard 2 (кроме них — еще американские танки Abrams, которые дополнили советский парк Т-64 и Т-72). В течение наступательных действий лета 2023 года было потеряно

26 бронемашин — выведены из строя;

"определенное количество" — не работают, поскольку требуют ремонта и обслуживания (количество не указывается).

При этом профессор пояснил, что танки использовали для прорыва мощной линии обороны ВС РФ, которую враг успел возвести до лета 2023 года. Однако успеха они не принесли, поскольку должны были действовать в условиях "тесной координации общевойсковых сил с пехотой, артиллерией и инженерами". Этой координации, по мнению Бидла, не было. Вместе с тем, их работу должна обеспечивать определенная специализированная инфраструктура. Инфраструктуры в Украине также не создали.

"Украина оказалась неспособной обеспечить их в 2023 году. Слабо поддержанные Leopard 2 возглавили первые летние атаки, но достигли незначительного прогресса", — заявил Бидл.

В статье указывается, что другое западное оружие также не слишком способствовало (или не будет способствовать в будущем) получению преимущества для Украины:

ракеты ATACMS и HIMARS летят по сигналу GPS и россияне научились их обезвреживать;

самолеты F-16 лучше украинских МиГ и "Сухой", но это — технология 70 лет, поэтому также не является технологическим прорывом.

В итоге автор перечислил с десяток военных кампаний, которые провели США, Израиль, Франция, Великобритания и т.д. во второй половине 20 века. Большинство из них были успешны только тогда, когда враг имел слабую оборону, чего сегодня на российско-украинской войне нет.

"Прогноз для Украины в значительной степени зависит от будущей помощи Запада, но даже при условии продолжения помощи конфликт, скорее всего, еще долго будет оставаться позиционной войной, если Россия не прекратит воевать или если не произойдет переворот в Москве. Успех Украины, таким образом, потребует от Украины и ее западных союзников терпения к длительной тяжелой войне".

Стивен Бидл — профессор международных связей и связей с общественностью Колумбийского университета, член Института изучения войны и мира имени Арнольда А. Зальцмана, работавший в Совете по оборонной политике Министерства обороны США. В научном наследии профессора — статьи о возможной войне в западной части Тихого океана, исследования различных вопросов безопасности. Есть также анализ ситуации в Украине, например, "Украина и будущее наступательных маневров", "Снова в окопах: почему новые технологии не сделали революции в войне в Украине" и др.

Оружие для Украины — детали

Отметим, 23 января состоялось 18 заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", в котором приняли участие около 50 стран. Украинское Минобороны рассказало, что по итогам совещания ВСУ получат дальнобойные ракеты, снаряды различного назначения, вертолеты и другую технику. Правительство Германии уточнило, что от Бундесвера украинцы получат вертолеты Sea King, которые умеют выслеживать подводные лодки. Тем временем в Пентагоне объяснили, что не могут предоставить оружие из-за отсутствия финансирования: предлагают полигоны для обучения.

Напоминаем, 29 января в Минобороны РФ заявили, что сумели захватить село на Харьковщине, где до войны прожило около 40 человек. Украинское командование отрицает заявления россиян: враг атакует, но продвигаться не способен.