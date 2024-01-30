ССО уничтожили БМП россиян, которая пыталась поразить украинские экипажи БпАК (видео)

Операцию провели в Херсонской области. Операторы ССО заметили российскую БМП, которая отправилась на поиск украинских экипажей беспилотных авиационных комплексов.

Бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую боевую машину пехоты, которая пыталась поразить украинские экипажи беспилотников на Херсонщине. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

Во время ночной разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили российскую БМП на левом берегу Херсонской области, которая направилась на поиск украинских экипажей беспилотных авиационных комплексов.

Вражеская цель была эффективно атакована ударными дронами, что повлекло полное уничтожение БМП противника. Украинские пилоты продолжили свою работу по ликвидации российских оккупантов на левом берегу Днепра.

Напомним, 29 января воины ССО уничтожили российские опорные пункты на Запорожском направлении и на их место установили украинский флаг.

22 января стало известно, что украинские военные ликвидировали российский танк Т-80 с помощью беспилотного летательного аппарата на Авдеевском направлении. Ориентировочная стоимость уничтоженной техники ВС РФ составляет 2,2 миллиона долларов.

18 января лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что возле Марьинки бойцы из 46-й ОАэМБр уничтожили российский танк Т-90С. С начала полномасштабного вторжения задокументировано восемь потерянных единиц этого типа техники.