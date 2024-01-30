Нет готовности по передаче тел со стороны РФ: в ГУР о падении Ил-76 под Белгородом

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что существует вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как "живой щит".

В Российской Федерации Россия не выказали готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту самолета Ил-76, разбившегося на территории Белгородской области 24 января. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Что там были наши пленные — это заявление России, и пока только с их слов мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам представителя ГУР МО, украинская сторона проводит работу, чтобы узнать всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

"Если подтвердится худшее, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", — заверил Юсов.

В то же время Юсов добавил, что существует возможность того, что на борту самолета были и боеприпасы, и пленные, которых использовали как живой щит.

Однако представитель украинской разведки отметил, что реакция РФ и обстоятельства катастрофы были провокационными, поскольку не был объявлен режим тишины над Белгородом, а Россия не сообщила заранее, что планирует использовать авиасообщение, чтобы перевезти пленных.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди — это могло быть как живой щит, поэтому это надо тщательно выяснять", — говорится в сообщении.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области: детали

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На место падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, отметили наблюдатели, не было видно признаков, что в салоне могло находиться большое количество людей.

OSINT-расследователи и военные эксперты начали анализировать доступную информацию об авиакатастрофе. Выяснили, что почти треть людей из списка росСМИ — это украинцы, которые ранее вернулись из плена. Также выяснили, что указанный борт привлекался для перевозки боеприпасов и военной техники между Россией и Сирией. Журналисты проекта "Схемы" установили имена членов экипажа — некрологи об их смерти опубликовали в соцсетях.

В то же время появились первые заявления украинских чиновников. 24 января Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали провести обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился. 25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: заверил, что власти верифицируют имеющуюся информацию и, когда будет что-то известно, сообщат общественности.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что вскоре планируется осуществить обмен военнопленными между Украиной и Россией. Сейчас украинская сторона прилагает усилия для реализации этого процесса.