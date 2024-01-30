Европа должна будет компенсировать помощь Украине, если США прекратят поддержку, — Макрон

По словам президента Франции, страны европейского континента должны быть готовы оказывать Киеву такой уровень поддержки, чтобы Россия не победила. В феврале французский лидер собирается посетить Украину лично.

Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.

По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента. В связи с этим он призвал страны быть готовыми оказать необходимы уровень поддержки, чтобы Россия не смогла победить. Соответственно, эта помощь должна происходить в долгосрочной перспективе.

"Мы должны организовать свою работу таким образом, чтобы, если Соединенные Штаты сделают суверенный выбор в пользу прекращения или сокращения этой помощи, это не оказало бы никакого влияния на ситуацию на местах", — заявил Эммануэль Макрон.

Заявление было сделано в шведской столице — Стокгольме. Туда французский президент прибыл на встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Оба лидера заявили, что разделяют желание "сближаться", чтобы вместе производить вооружением и тем самым помогать Украине.

К слову, в феврале Эммануэль Макрон собирается посетить Украину, где затронет тему обороны. Когда именно это произойдет — пока что известно.

Напомним, 24 января сообщалось, что ЕС готовит помощь Украине в преддверии второй годовщины войны. По данным журналистов, помощь будет включать выделение Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Туда включены деньги, оружие и санкции против РФ.

25 января в ЕС заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет ветировать помощь Украине, во что они продолжают верить. После этого Европа сможет помочь Киеву.

28 января сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп призывал республиканцев "провалить" военную помощь Украине. Он всячески стремится сорвать победу Джо Байдена на будущих президентских выборах. Часть республиканцев все же хотят добиться сделки для поддержки Украины и Израиля, а также решения проблем с американской границей.