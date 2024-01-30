Война должна быть на территории РФ: Данилов анонсировал больше атак по объектам РФ

По словам секретаря СНБО, Украина продолжит атаковать объекты на территории России оружием отечественного производства, качество которого становится все лучше.

В условиях задержки помощи от западных партнеров Украина продолжит уничтожать объекты на территории России, которые касаются военной компоненты. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии японской программе "Новости 1930".

По его словам, атаки по объектам на территории России осуществляются не западным оружием. Для таких атак Украина использует оружие отечественного производства, качество которого становится все лучше.

Данилов объяснил, что железные дороги, нефтяные и газовые хранилища напрямую касаются российской армии, ведь именно на этих нефтехранилищах хранится топливо, которым пользуется российская армия. Следовательно, такие объекты должны быть уничтожены.

Секретарь СНБО анонсировал больше ударов по военным объектам на территории России. В частности, Украина не остановится пока оккупанты не покинут украинскую территорию.

"Война не должна быть только на нашей территории, война должна быть на территории Российской Федерации, потому что они — агрессор, и все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено", — сказал Алексей Данилов.

Также он подтвердил, что удары по военным объектам в России, в частности в Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Москве и других территориях, были сделаны украинским оружием.

Оружие украинского производства

Как сообщали в Министерстве обороны, в этом году Украина будет делать ставку на производство собственного вооружения и на кооперацию с западными партнерами.

В частности, Украина планирует увеличить производство как боеприпасов, так и бронетехники, средств противовоздушной обороны и беспилотников, которые способны долетать на большие расстояния и наносить удары по территории РФ.

24 января Алексей Данилов заявлял, оружие украинского производства может поражать российские объекты и не быть обнаруженными российскими средствами противовоздушной обороны.

К примеру, как рассказывал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, дроны, которые атаковали Ленинградскую область в ночь на 18 января, были украинского производства. Они пролетели 1250 километров.

Также Камышин отмечал, что Украина может производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые могут летать на большие расстояния.

Напомним, в начале января заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказывал, что Министерство обороны Украины завершило испытания комплекса с ПТРК "Штурм-СМ". Мобильный противотанковый комплекс разработали еще до начала полномасштабной войны.

Также в конце декабря в Минстратегпроме сообщали, что Украина в пять раз нарастила производство БТРов. Впрочем отмечалось, что локальное производство еще не может обеспечить все потребности украинских военных в технике.