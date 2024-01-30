Нет на вооружении даже у США: ВСУ завтра получат высокоточные бомбы GLSDB, — Politico

Армия США контролировала испытания новой высокоточной бомбы перед тем, как дать разрешение на отправку в Украину, рассказали журналисты.

В среду 31 января Украина может получить первую партию наземных высокоточных бомб дальней дальности GLSDB. Об этом сообщило издание Politico.

Издание со ссылкой на источники отметило, что Пентагон успешно испытал новую бомбу, которой нет на вооружении даже у США. По словам американского чиновника, боеприпас станет "значительным потенциалом для Украины".

"Это дает им (украинским военным, — ред.) более глубокий ударный потенциал, которого они не имели, это дополняет их арсенал дальнобойного огня", — сказал он.

Источник отметил, что американская армия контролировала испытания новой высокоточной бомбы перед тем, как дать разрешение на отправку в Украину.

Высокоточная бомба большой дальности GLSDB: что известно

Более 100 килограммовая бомба GLSDB совместно разработана компаниями Boeing и Saab. Боеприпас прикрепляется к ракетному двигателю и выпускается с различных наземных пусковых установок. В арсенале США есть подобная версия бомбы, однако она запускается с воздуха.

Оружие может наносить удары на расстоянии до 150 километров. Также оно имеет крылья, которые раскрываются после запуска. Для наведения на цель боеприпас использует GPS и инерциальную навигационную систему.

Бомба GLSDB Фото: Boeing

Напомним, 30 марта 2023 года Россия распространяла фейки о якобы перехвате системой противовоздушной обороны управляемой бомбы GLSDB. По данным Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на тот момент, этот боеприпас даже не поставили на серийное производство.

В октябре военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что бомбы GLSDB меньше и проще в использовании, чем дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, такой боеприпас может залететь в окно.