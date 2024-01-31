Минимум снарядов и почти 200 тысяч пайков: что вошло в новый пакет помощи от Германии (список)

В перечне вооружения, которое поступит в Украину, не нашлось дальнобойных управляемых авиационных ракет TARUS или большой партии снарядов. Однако есть определенное количество ракет для комплексов ПВО.

Украина вскоре получит новый пакет военной помощи от Вооруженных сил Германии (Бундесвера). Украинцам отправят два десятка бронемашин, минные тралы, а также — ракеты для комплекса ПВО IRIS-T. Обновленные позиции в списке помощи от Бундесвера указаны на портале ведомства.

В течение ближайшего времени из Германии в Украину поступит следующее вооружение:

многоцелевые вертолеты Sea King Mk41 — 6 шт.;

ракеты для ЗРК IRIS-T SLS — количество не указывается;

морская система разминирования — 1 шт. (предоставляется впервые);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм — 1 040 шт. (предоставляется из запасов Бундесвера и заводов-производителей);

пайков ("одномодульных групповых рационов") — 194 тыс. шт.;

гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206) — 4 шт.;

система видеонаблюдения Satcom — 1 шт.;

машины для охраны границы — 4 шт.;

танки для разминирования — 3 шт.;

тралов для разминирования — 14 шт.;

мостоукладчик Biber — 1 шт.;

противоскользящих цепей — 450 шт.

Когда именно состоится поставка, не указано в связи с вопросами безопасности, говорится на портале Бундесвера.

Германия и Украина — детали

Отметим, правительство Германии однократно или дважды в месяц объявляет о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В январе уже сообщали о том, что вскоре ВСУ получат бронетранспортеры, FPV-дроны и ЗРК Gepard. 17 января Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Бундестаг планирует выделить на поддержку украинского народа 7 млрд евро — деньги будут тратить в течение 2024 года (в среднем, по 600 млн євро в месяц).

Между тем немецкие производители оружия объяснили, что постепенно наращивают производство боеприпасов, но есть задержка с соответствующими правительственными заказами. Указывается, что компания Rheinmetall планирует построить завод для выпуска снарядов — дата завершения строительства не известна. Впрочем, немецкие политики уверяют, что смогут предоставить Украине в 2024 году 200 тыс. снарядов калибра 155 мм (ориентировочно, в январе ВСУ за сутки выстреливали 7 тыс. снарядов, ВС РФ — 20 тыс.)

Кроме того, правительство Олафа Шольца не соглашается передать Украине дальнобойные авиационные ракеты TAURUS: их могут предоставить при условии получения аналогичного оружия от союзников — написали СМИ 25 января. Украинские эксперты проанализировали, до каких баз ВС РФ могли бы достать ВСУ, когда получат все дальнобойные ракеты, обещанные западными партнерами.