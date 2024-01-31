Против мошенников: в Минобороны рассказали о последствиях встречи с представителями Пентагона (фото)

Украинские чиновники заверили инспектора из Минобороны США, что в апреле 2024 года в стране заработает особая система, которая не допустит коррупции и мошенничества.

Команда Министерства обороны Украины, возглавляемая министром Рустемом Умеровым, завершила общение с генеральным инспектором из Пентагона Робертом Сторчем, который прибыл из США. Чиновники заключили меморандум, в котором зафиксировали, за чем нужно следить украинцам, получая американскую помощь. О деталях встречи и подписанного документа рассказала пресс-служба Минобороны на портале ведомства.

По итогам встречи подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил намерение и в дальнейшем следить за расходованием международной военной помощи.

Основные пункты меморандума направлены на предотвращении и выявлении коррупции и мошенничества:

США и Украина будут регулярно обмениваться информацией;

будут проводить совместные мероприятия, чтобы выявлять нарушения;

введут специальный механизм, чтобы обмениваться запросами;

запланируют определенные периодические встречи, чтобы уточнять будущие цели.

Документ подписали два должностных лица: со стороны Украины — глава главной инспекции Минобороны, адмирал ВМС ВСУ Игорь Воронченко, со стороны США — главный инспектор минобороны США Роберт Сторч.

Роберт Сторч подписывает меморандум с Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

Пресс-служба Минобороны Украины также указала, что визитерам из США рассказали о мерах, которые принимаются для контроля за расходами в сфере обороны. Их заверили, что конца апреля в Украине начнет работать специальная система, которая сделает невозможными любые злоупотребления, преступления и нарушения. В частности, будут действовать следующие механизмы:

система надзора;

менеджмент рисков;

предотвращение коррупции;

демократический контроль.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что во встрече, кроме Умерова и Воронченко, участвовали заместители — Юрий Джигир и Станислв Гайдер. Из США, тем временем, кроме представителя Пентагона, прибыли представители Госдепартамента и Агентство США по международному развитию (USAID).

Рустем Умеров и его заместители во время совещания с Робертом Сторчем Роберт Сторч и другие представители США Рустем Умеров во время совещания

Отметим, Роберт Сторч уже посещал Украину с целью проверки расходования международной помощи. Предыдущий его визит состоялся 28 января 2023 года: по итогам сообщил, что нарушений не нашел.

США и Украина — детали

Отметим, в США уже полгода откладывается выделение Украине пакета помощи в размере 61 млрд долл. Решение блокируется на уровне Палаты представителей Конгресса, где представители Республиканской партии продолжают переговоры по миграционному законодательству. Тем временем в Пентагоне подтвердили, что уже не имеют ресурсов для отправки в Украину новых партий вооружения.

Напоминаем, 31 января в Украину прибыла заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд. Кроме того, в этот же день стало известно о выделении нового пакета помощи от Германии: в нем же ракеты ПВО, но нет большого количества артиллерийских снарядов.