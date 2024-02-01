Почему 77 тысяч солдат РФ не могут отбить Крынки на Херсонщине: обозреватель назвал причины

Украинские военные создают новые мини-плацдармы на левобережье, пояснил эксперт. Россияне не успевают реагировать каждый раз на новые прорывы.

Российское командование не способно выбить подразделения ВСУ с плацдарма на левобережье Днепра под Крынками Херсонской области. Украинские военные удачно отражают атаки врага, используя особую географию местности, а также различные виды вооружения. О том, почему 77-тысячное войско РФ шесть месяцев не может отодвинуть Силы обороны, рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в заметке на странице Facebook.

Коваленко сначала перечислил российские силы под Крынками, сосредоточенные для обезвреживания левобережного плацдарма ВСУ. По его словам, речь идет о 77 тысячах человек живой силы, 400 танков, 1 100 бронемашин пехоты, 500 орудий, 100 РСЗО.

После этого предложил обратить внимание на то, что снабжение подразделений, которые противодействуют украинцам, происходит исключительно по автотрассе 2206. Примечательно расположение этой трассы — она расположена в 6-8 км от противоположного берега Днепра. Именно подобная "география" помогает ВСУ удерживать населенный пункт протяженностью 12 км, не имея никакой бронетехники, пояснил Коваленко.

Чем особенна география Крынок Фото: Google Maps

По словам военного обозревателя, близость логистического пути оккупантов к Днепру дает следующие преимущества Силам обороны:

артиллерия с правого берега свободно достает до войск противника, как только они бросаются на штурм — не зависимо, то ли это пехота, то ли бронемашины;

украинские БПЛА могут беспрепятственно бить по врагу, поскольку россияне не могут подтянуть РЭБ — чтобы РЭБ могли эффективно ставить помехи, их нужно поставить ближе к линии фронта и тогда они сразу попадают в "поле зрения" артиллеристов.

ВСУ начинают проникать на все новые плацдармы — о каких именно участках идет речь обозреватель не сказал. Когда украинцы появляются в новых точках, то это также требует "внимания" противника. Таким образом появляется еще одно преимущество географии: "снижает оперативность тактических групп ВС РФ, действующих возле Крынок".

"Крынки не просто так были выбраны как основа для расширения влияния ВСУ по левому берегу. Когда речь идет о расширении плацдарма на левом берегу, разве только Крынки имеются в виду?", — резюмировал эксперт.

Коваленко не объяснил, в каком направлении мог бы разрастаться левобережный плацдарм. Отметил, что Крынки входят в агломерацию Казачьи Лагери-Корсунка "со всеми вытекающими перспективами".

Бои под Крынками — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 февраля 2024 года указывается, что на Херсонском направлении украинские войска продолжают наносить артудары по врагу. Враг несет потери, но продолжает пытаться выбить Силы обороны с занятых позиций. На онлайн-карте боевых действий DeepState местность на левом берегу Днепра обозначена как "серая зона" — то есть здесь продолжаются боевые действия. Площадь "серой зоны" — 185 кв. км, длина — 56 км (по прямой): тянется от Голой Пристани до Днепрян.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра Фото: DeepState

Левобережный плацдарм под Крынками появился осенью 2023 года. В СМИ рассказывали, что на левый берег Днепра высадились украинские морпехи, которые смогли продвинуться к населенному пункту на полпути между Алешками и Новой Каховкой.

Бойцы ВСУ публикуют видео, на которых показывают бои в данной местности. Значительная часть кадров — примеры ударов FPV-дронов по позициям противника. На одной из записей показали обезвреживание колонны бронемашин: пресекли попытку атак ВС РФ по новой тактике. На других видео — подрывы российских пушек и РСЗО.

Напоминаем, OSINT-расследователи подсчитали, сколько FPV-дронов используют ВС РФ и ВСУ: преимущество пока на стороне украинцев. Между тем в СМИ установили, из каких стран Украина могла бы получить дополнительные танки советского производства.