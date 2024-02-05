"Мечтал о европейском пути для России": известный московский травматолог лечит бойцов ВСУ (видео)

Российский врач выехал из России после начала полномасштабного вторжения. Сейчас он проживает в Эстонии и регулярно приезжает в Киев.

Известный российский травматолог Андрей Волна лечит украинских военных. Об этом сообщило издание DW 5 февраля.

По его словам, он хочет принять участие в том, чтобы Украина быстрее победила.

"Мы живем этой войной, как живут украинцы. И мы перестанем жить этой войной только тогда, когда война закончится на условиях Украины", — сказал Андрей Волна.

Московский травматолог был против аннексии Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения выехал из Российской Федерации в Эстонию. Он регулярно приезжает в Киев и проводит по несколько операций в день для военнослужащих ВСУ.

"С нас хватит. Я прожил в России 59 лет. я сделал все, что мог для России. Я мечтал о европейском пути для России, но Россия выбрала фашистский путь", — пояснил он.

Травматолог Андрей Волна: что о нем известно

Андрей Волна родился в сибирском пригороде Кемерово. Там он получил образование и работал в местной больнице. Позже он переехал в Москву, чтобы стать заведующим крупной больницы, после этого он начал работать в частной клинике. Врач часто ездил по делам за границу, в частности участвовал в медицинских конференциях и читал лекции в Швейцарии.

Напомним, 19 декабря во Львовском региональном лечебно-диагностическом центре рассказали, как медикам удалось спасти украинского военного, у которого обнаружили рак прямой кишки IV стадии с опухолями в печени. Болезнь обнаружили у военнослужащего во время планового медосмотра в госпитале.

26 января народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что на законодательном уровне в Украине запретили хранить биоматериал погибших бойцов для оплодотворения женщин, которые находились с ними в официальном или гражданском браке.