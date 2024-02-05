"Ты воюешь или работаешь на государство": Зеленский рассказал, как будут бронировать от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно найти формат поддержки бизнеса, который открыто работает и платит налоги.

Во время рабочей поездки в Черниговскую область на заседании Конгресса местных и региональных властей президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют разработать новый механизм бронирования мужчин от мобилизации. Об этом говорится на сайте президента.

Он отметил, что необходимо провести открытый диалог между государством и предпринимателями по этому вопросу. Зеленский отметил, что все поддерживают военных, но без работающих людей не будет заработных плат, тогда как сохранять экономику очень нужно.

"При этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, нужно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги. Для этого он попросил экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который работает "в белую", и к которому нет вопросов от налоговиков и правоохранителей. Такая защита от Украины должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Владимир Зеленский отметил, что для государства важны все бизнесы — каждый человек, дающий даже 10-30 рабочих мест. Кроме этого, он считает, что в условиях войны нужно максимально обезопасить работу бизнеса в Украине.

Бронирование мужчин от мобилизации: что известно

26 января председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, нардеп Дмитрий Наталуха заявил, что в Украине рассматривают новую концепцию бронирования работников, которая предусматривает плату за отсрочку от службы. В частности, это может стоить от 6 до 50 тысяч гривен за человека в месяц.

30 января он рассказал, что окончательной суммы стоимости бронирования работников от мобилизации еще нет. Он отметил, что цены будут отличаться до последнего дня, однако сейчас чаще всего звучит сумма в размере 20 тысяч гривен.

Напомним, 26 января сообщалось, что госбюджет Украины может получать от 18 млрд до 155 миллиардов гривен в год благодаря платному бронированию мужчин.