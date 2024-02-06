"Отступим до Ужгорода": военный рассказал о критических боях под Авдеевкой (видео)

Боец ВСУ надеется, что через месяц ситуация под Авдеевкой улучшится. Признал, что в январе враг сбросил на город около 600 управляемых авиабомб.

Оборона Авдеевки началась в феврале 2022 года и бойцы ВСУ до сих пор, в феврале 2024 года, держат позиции. Ситуация на сегодня критическая, но и весь период защиты этого населенного пункта не был простым. О боях под Авдеевкой в Донецкой области военнослужащий Сергей Волков рассказал в интервью порталу "РБК-Украина".

Волков отметил, что Авдеевка — это "точка нестабильности", которая беспокоит российских захватчиков, поэтому они хотели бы перенести ее подальше. При этом может возникнуть мысль о возможности отступления ВСУ. Если это допустить, то ВС РФ, благодаря своему коварству, смогут далеко отбросить Силы обороны.

"Россияне хотят вынести эту точку как можно дальше. Есть такое мнение, что там можно как-то просто отойти. Ну, если просто отходить, то мы будем отходить к Ужгороду".

Ситуация под Авдеевкой часто меняется, — прозвучало в эфире. Подразделениям ВС РФ действительно удается кое-что захватить, бросая в бой "все больше людей, все больше мяса". Кроме того, в январе 2024 года на населенный пункт россияне сбросили 600 управляемых авиабомб, тогда как за весь 2023 год — только 200.

Впрочем, боец надеется, что за месяц все изменится к лучшему.

"Надеюсь, что мы через месяц будем коммуницировать с вами и ситуация будет совсем другая. Поэтому, действительно, она критическая, действительно плохая, но она была плохая и в 22-м году, потому что непрерывно, 24 на 7, там велись [бои — ред.] еще с 14-го года".

Военный подтвердил, что враг бросил на населенный пункт резервные части. Однако украинские планы по обороне этого населенного пункта не изменились, поскольку он играет важную роль для Украины.

"Авдеевка является щитом Донецкой области. А Донецкая область является щитом Украины. А Украина является щитом Европы", — пояснил свое мнение боец.

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 6 февраля указано, что ВС РФ под Авдеевкой атаковал позиции ВСУ 28 раз. На северном фланге состоялось 20 попыток прорвать украинскую оборону, на южном — восемь.

Бои под Авдеевкой — линия фронта по состоянию на 6 февраля 2024 года Фото: DeepState

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, активизация российских подразделений под Авдеевкой началась в октябре 2023 года, ранее писал Фокус. Во время первых двух атак враг потерял "минимум бригаду", рассказал президент Украины Владимир Зеленский. С тех пор продолжаются боевые действия: согласно данным аналитиков Института изучения войны, противник постепенно продвигается на северном фланге, также совершает прорывы вглубь города, двигаясь с востока. 22 января аналитики сообщили, что россиян заметили в частной застройке на окраине города. Кроме того, враг полностью держит под ударом село Степное на севере.

Напоминаем, 6 февраля эксперты портала DeepState заявили, что ВС РФ продвигаются на северном фланге Авдеевки: давят на позиции ВСУ в районе железнодорожного моста. 5 февраля западные СМИ рассказали о проблемах, которые имеют украинские военные, держа оборону под Авдеевкой и Угледаром.