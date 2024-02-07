Теоретически может: в Defense Express рассказали, что мешает Польше сбивать ракеты РФ над Украиной

Новое военное руководство Польши имеет более активную и жесткую позицию по предотвращению угрозы для страны, считает Сергей Згурец.

Польская система противовоздушной обороны может сбивать российские ракеты, которые летят по территории Украины в направлении Польши, но власти страны избегают прямого противостояния с РФ. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Сегодняшняя атака имела одну составляющую. Одна из крылатых ракет приближалась к границе с Польшей, затем повернулась на 180 градусов, и начала кружить над западной Украиной. Для отражения этой потенциальной угрозы Польша поднимала свои истребители F-16. То есть польское руководство сейчас начинает действовать более решительно в таких случаях, помня, когда на территории Польши были найдены российские крылатые ракеты", — сказал он.

Сергей Згурец добавил, что предыдущее военное руководство Польши тогда не смогло четко объяснить, почему их ПВО не перехватила ракету, которая упала, в частности, в Пшевудове, а новое польское военное руководство имеет более активную и жесткую позицию по предотвращению угрозы для самой Польши.

По его мнению, ЗРК Patriot, которые расположены в Польше, и истребители F-16 могут сбивать ракеты, которые летят над Украиной.

"Может ли Польша сбивать ракеты, которые находятся над территорией Украины? Теоретически думаю, что может. Но пока польское руководство выбирает более взвешенную стратегию, чтобы избежать этого политического, чем военного момента, — что Польша начинает сбивать российские ракеты, и НАТО приближается к прямому противостоянию с Россией. Думаю, что военно-политическое руководство НАТО пока не хочет это выводить на первый план", — сказал Згурец.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

7 февраля оккупанты запустили по территории Украины дшахеты и крылатые и баллистические ракеты.

Из-за обстрела в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе. В "Укрэнерго" сообщили, что восстановительные работы начнутся после отбоя тревоги и разрешения военных.

Фокус собрал всю информацию о последствиях атаки ВС РФ. В атакованных ракетами РФ городах есть пострадавшие и погибшие, во Львовской области вспыхнул промышленный объект. Кроме того, часть украинцев в трех городах Украины осталась без света.